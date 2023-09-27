Бастрыкин заинтересовался делом о смертельной пластической операции в Челябинске

27 сентября 2023 в 19:19 Размер текста - 17 +

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил разобраться, почему врачи избежали ответственности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Главе СКР Александру Бастрыкину доложат о суде по делу Юлии Бакиевой, которой врачи в Челябинске навязали ненужную пластическую операцию, и женщина скончалась. В суде медик избежал ответственности в связи с истечением сроков давности, сообщили в пресс-службе СК России. «Председатель СК России Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Решетникову доложить о собранных по уголовному делу доказательствах, сроках следствия и результатах его судебного рассмотрения», — сообщили в пресс-службе ведомства. Ответственности представители челябинской компании «Медеор» за смерть после пластической операции Юлии Бакиевой из Сургута избежали за истечением сроков давности. Сумму компенсации представителям клиники удалось снизить с девяти до 2,2 млн рублей.

Главе СКР Александру Бастрыкину доложат о суде по делу Юлии Бакиевой, которой врачи в Челябинске навязали ненужную пластическую операцию, и женщина скончалась. В суде медик избежал ответственности в связи с истечением сроков давности, сообщили в пресс-службе СК России. «Председатель СК России Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Решетникову доложить о собранных по уголовному делу доказательствах, сроках следствия и результатах его судебного рассмотрения», — сообщили в пресс-службе ведомства. Ответственности представители челябинской компании «Медеор» за смерть после пластической операции Юлии Бакиевой из Сургута избежали за истечением сроков давности. Сумму компенсации представителям клиники удалось снизить с девяти до 2,2 млн рублей.