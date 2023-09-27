Бастрыкин заинтересовался делом о смертельной пластической операции в Челябинске

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Совет безопасности. Челябинск., бастрыкин александр
Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил разобраться, почему врачи избежали ответственности Фото:

Главе СКР Александру Бастрыкину доложат о суде по делу Юлии Бакиевой, которой врачи в Челябинске навязали ненужную пластическую операцию, и женщина скончалась. В суде медик избежал ответственности в связи с истечением сроков давности, сообщили в пресс-службе СК России.

«Председатель СК России Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Решетникову доложить о собранных по уголовному делу доказательствах, сроках следствия и результатах его судебного рассмотрения», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ответственности представители челябинской компании «Медеор» за смерть после пластической операции Юлии Бакиевой из Сургута избежали за истечением сроков давности. Сумму компенсации представителям клиники удалось снизить с девяти до 2,2 млн рублей.

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Главе СКР Александру Бастрыкину доложат о суде по делу Юлии Бакиевой, которой врачи в Челябинске навязали ненужную пластическую операцию, и женщина скончалась. В суде медик избежал ответственности в связи с истечением сроков давности, сообщили в пресс-службе СК России. «Председатель СК России Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Решетникову доложить о собранных по уголовному делу доказательствах, сроках следствия и результатах его судебного рассмотрения», — сообщили в пресс-службе ведомства. Ответственности представители челябинской компании «Медеор» за смерть после пластической операции Юлии Бакиевой из Сургута избежали за истечением сроков давности. Сумму компенсации представителям клиники удалось снизить с девяти до 2,2 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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