Бастрыкин заинтересовался делом о смертельной пластической операции в Челябинске

Главе СКР Александру Бастрыкину доложат о суде по делу Юлии Бакиевой, которой врачи в Челябинске навязали ненужную пластическую операцию, и женщина скончалась. В суде медик избежал ответственности в связи с истечением сроков давности, сообщили в пресс-службе СК России.
«Председатель СК России Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Решетникову доложить о собранных по уголовному делу доказательствах, сроках следствия и результатах его судебного рассмотрения», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Ответственности представители челябинской компании «Медеор» за смерть после пластической операции Юлии Бакиевой из Сургута избежали за истечением сроков давности. Сумму компенсации представителям клиники удалось снизить с девяти до 2,2 млн рублей.
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