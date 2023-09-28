Бастрыкина возмутила передача челябинской улицы в частные руки

Главе СКР доложат о ходе проверочных мероприятиях Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил разобраться с жалобой жителей Сосновского района (Челябинская область). В своем обращении они заявили о передаче в частные руки целой улицы в одном из поселков.

«В соцсетях опубликовано обращение жителей Челябинска к председателю СК РФ. В нем они сообщают, что в одном из районов должностным лицом была передана в частные руки улица, предназначенная для проезда пожарных машин», — сообщает telegram-канал Следкома.

По данному факту следственными органами СК России по Челябинской области организована процессуальная проверка. Главе ведомства Бастрыкину будет представлен доклад о результатах проверки от руководителя СУ по региону Петра Решетникова.

Ранее жители пожаловались Бастрыкину в соцсетях, что в Сосновском районе в поселке Западный местные чиновники больше десяти лет назад передали в частные руки техническую улицу, предназначенную для проезда пожарных машин. По их заявлению, это нарушает нормативы МЧС и создает угрозу для безопасности всех, кто проживает рядом с «захваченной» территорией.

Ранее Бастрыкин поручил проверить информацию о противоправных действиях мигранта-водителя в Магнитогорске. Его подозревают в оскорблениях и угрозах пожилому пассажиру.