28 сентября 2023

Бастрыкина возмутила передача челябинской улицы в частные руки

© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение "Героя России" в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Главе СКР доложат о ходе проверочных мероприятиях Фото:

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил разобраться с жалобой жителей Сосновского района (Челябинская область). В своем обращении они заявили о передаче в частные руки целой улицы в одном из поселков.

«В соцсетях опубликовано обращение жителей Челябинска к председателю СК РФ. В нем они сообщают, что в одном из районов должностным лицом была передана в частные руки улица, предназначенная для проезда пожарных машин», — сообщает telegram-канал Следкома.

По данному факту следственными органами СК России по Челябинской области организована процессуальная проверка. Главе ведомства Бастрыкину будет представлен доклад о результатах проверки от руководителя СУ по региону Петра Решетникова.

Ранее жители пожаловались Бастрыкину в соцсетях, что в Сосновском районе в поселке Западный местные чиновники больше десяти лет назад передали в частные руки техническую улицу, предназначенную для проезда пожарных машин. По их заявлению, это нарушает нормативы МЧС и создает угрозу для безопасности всех, кто проживает рядом с «захваченной» территорией.

Ранее Бастрыкин поручил проверить информацию о противоправных действиях мигранта-водителя в Магнитогорске. Его подозревают в оскорблениях и угрозах пожилому пассажиру.

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Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил разобраться с жалобой жителей Сосновского района (Челябинская область). В своем обращении они заявили о передаче в частные руки целой улицы в одном из поселков. «В соцсетях опубликовано обращение жителей Челябинска к председателю СК РФ. В нем они сообщают, что в одном из районов должностным лицом была передана в частные руки улица, предназначенная для проезда пожарных машин», — сообщает telegram-канал Следкома. По данному факту следственными органами СК России по Челябинской области организована процессуальная проверка. Главе ведомства Бастрыкину будет представлен доклад о результатах проверки от руководителя СУ по региону Петра Решетникова. Ранее жители пожаловались Бастрыкину в соцсетях, что в Сосновском районе в поселке Западный местные чиновники больше десяти лет назад передали в частные руки техническую улицу, предназначенную для проезда пожарных машин. По их заявлению, это нарушает нормативы МЧС и создает угрозу для безопасности всех, кто проживает рядом с «захваченной» территорией. Ранее Бастрыкин поручил проверить информацию о противоправных действиях мигранта-водителя в Магнитогорске. Его подозревают в оскорблениях и угрозах пожилому пассажиру.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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