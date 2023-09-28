28 сентября 2023

В Перми пропал 43-летний мужчина после выхода с работы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Руководитель администрации города проверил качество проведения капитального ремонта объектов социального назначения. Курган, проходная, турникет
Пропавший мужчина работал в прикамской столице Фото:

В Пермском крае организован поиск 43-летнего мужчины. Он вышел с работы 28 сентября и пропал, пояснили в региональном поисковом отряде.

«Устанавливается местонахождение Андрея Белослудцева, 43 года, село Усть-Качка, Пермский край. 28 сентября 2023 в 09:00 ушел с работы по адресу: улица Окулова, город Пермь. С тех пор его местонахождение неизвестно», — указано в telegram-канале отряда «Региона 59».

Приметы мужчины: рост 176 см, среднее телосложение, темные волосы с сединой, карие глаза. Он был одет в черные куртку, штаны и кроссовки, при себе имел такого же цвета спортивную сумку.

Мужчина ушел с работы и пропал
Мужчина ушел с работы и пропал
Фото:

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В Пермском крае организован поиск 43-летнего мужчины. Он вышел с работы 28 сентября и пропал, пояснили в региональном поисковом отряде. «Устанавливается местонахождение Андрея Белослудцева, 43 года, село Усть-Качка, Пермский край. 28 сентября 2023 в 09:00 ушел с работы по адресу: улица Окулова, город Пермь. С тех пор его местонахождение неизвестно», — указано в telegram-канале отряда «Региона 59». Приметы мужчины: рост 176 см, среднее телосложение, темные волосы с сединой, карие глаза. Он был одет в черные куртку, штаны и кроссовки, при себе имел такого же цвета спортивную сумку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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