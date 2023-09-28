Пропавший мужчина работал в прикамской столице
В Пермском крае организован поиск 43-летнего мужчины. Он вышел с работы 28 сентября и пропал, пояснили в региональном поисковом отряде.
«Устанавливается местонахождение Андрея Белослудцева, 43 года, село Усть-Качка, Пермский край. 28 сентября 2023 в 09:00 ушел с работы по адресу: улица Окулова, город Пермь. С тех пор его местонахождение неизвестно», — указано в telegram-канале отряда «Региона 59».
Приметы мужчины: рост 176 см, среднее телосложение, темные волосы с сединой, карие глаза. Он был одет в черные куртку, штаны и кроссовки, при себе имел такого же цвета спортивную сумку.
Мужчина ушел с работы и пропал
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