В Перми пропал 43-летний мужчина после выхода с работы. Фото

29 сентября 2023 в 07:52 Размер текста - 17 +

Пропавший мужчина работал в прикамской столице Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Пермском крае организован поиск 43-летнего мужчины. Он вышел с работы 28 сентября и пропал, пояснили в региональном поисковом отряде. «Устанавливается местонахождение Андрея Белослудцева, 43 года, село Усть-Качка, Пермский край. 28 сентября 2023 в 09:00 ушел с работы по адресу: улица Окулова, город Пермь. С тех пор его местонахождение неизвестно», — указано в telegram-канале отряда «Региона 59». Приметы мужчины: рост 176 см, среднее телосложение, темные волосы с сединой, карие глаза. Он был одет в черные куртку, штаны и кроссовки, при себе имел такого же цвета спортивную сумку. Мужчина ушел с работы и пропал Фото: telegram-канал «Регион 59-поиск пропавших людей»

В Пермском крае организован поиск 43-летнего мужчины. Он вышел с работы 28 сентября и пропал, пояснили в региональном поисковом отряде. «Устанавливается местонахождение Андрея Белослудцева, 43 года, село Усть-Качка, Пермский край. 28 сентября 2023 в 09:00 ушел с работы по адресу: улица Окулова, город Пермь. С тех пор его местонахождение неизвестно», — указано в telegram-канале отряда «Региона 59». Приметы мужчины: рост 176 см, среднее телосложение, темные волосы с сединой, карие глаза. Он был одет в черные куртку, штаны и кроссовки, при себе имел такого же цвета спортивную сумку.