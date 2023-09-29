Путин поручил экс-главе штаба «Вагнер» создать добровольческие подразделения

29 сентября 2023 в 10:41 Размер текста - 17 +

Путин провел встречу с экс-начальником штаба ЧВК «Вагнер» Трошевым Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин поручил экс-начальнику штаба ЧВК «Вагнер» Андрею Трошеву сформировать добровольческие подразделения в зоне специальной военной операции. Разговор состоялся в четверг, 28 сентября, передает пресс-служба Кремля. «На последней встрече мы говорили о том, что вы займетесь формированием добровольческих подразделений, которые могут выполнять различные боевые задачи, прежде всего, конечно, в зоне специальной военной операции», — заявил Владимир Путин. Его слова приводит официальный сайт администрации президента РФ. Глава государства подчеркнул, что Трошев обладает всеми необходимыми знаниями о том, как наладить боевую работу наилучшим образом. Путин подчеркнул, что экс-глава штаба «Вагнер», ныне сотрудник Минобороны РФ, сам более года воевал в добровольческом подразделении.

Президент РФ Владимир Путин поручил экс-начальнику штаба ЧВК «Вагнер» Андрею Трошеву сформировать добровольческие подразделения в зоне специальной военной операции. Разговор состоялся в четверг, 28 сентября, передает пресс-служба Кремля. «На последней встрече мы говорили о том, что вы займетесь формированием добровольческих подразделений, которые могут выполнять различные боевые задачи, прежде всего, конечно, в зоне специальной военной операции», — заявил Владимир Путин. Его слова приводит официальный сайт администрации президента РФ. Глава государства подчеркнул, что Трошев обладает всеми необходимыми знаниями о том, как наладить боевую работу наилучшим образом. Путин подчеркнул, что экс-глава штаба «Вагнер», ныне сотрудник Минобороны РФ, сам более года воевал в добровольческом подразделении.