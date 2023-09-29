Путин поручил экс-главе штаба «Вагнер» создать добровольческие подразделения

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Путин провел встречу с экс-начальником штаба ЧВК «Вагнер» Трошевым Фото:

Президент РФ Владимир Путин поручил экс-начальнику штаба ЧВК «Вагнер» Андрею Трошеву сформировать добровольческие подразделения в зоне специальной военной операции. Разговор состоялся в четверг, 28 сентября, передает пресс-служба Кремля.

«На последней встрече мы говорили о том, что вы займетесь формированием добровольческих подразделений, которые могут выполнять различные боевые задачи, прежде всего, конечно, в зоне специальной военной операции», — заявил Владимир Путин. Его слова приводит официальный сайт администрации президента РФ.

Глава государства подчеркнул, что Трошев обладает всеми необходимыми знаниями о том, как наладить боевую работу наилучшим образом. Путин подчеркнул, что экс-глава штаба «Вагнер», ныне сотрудник Минобороны РФ, сам более года воевал в добровольческом подразделении.

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Президент РФ Владимир Путин поручил экс-начальнику штаба ЧВК «Вагнер» Андрею Трошеву сформировать добровольческие подразделения в зоне специальной военной операции. Разговор состоялся в четверг, 28 сентября, передает пресс-служба Кремля. «На последней встрече мы говорили о том, что вы займетесь формированием добровольческих подразделений, которые могут выполнять различные боевые задачи, прежде всего, конечно, в зоне специальной военной операции», — заявил Владимир Путин. Его слова приводит официальный сайт администрации президента РФ. Глава государства подчеркнул, что Трошев обладает всеми необходимыми знаниями о том, как наладить боевую работу наилучшим образом. Путин подчеркнул, что экс-глава штаба «Вагнер», ныне сотрудник Минобороны РФ, сам более года воевал в добровольческом подразделении.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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