Тюменское яйцо признали лучшим на Урале

Тюменские компании получили 17 золотых медалей на агровыставке в Челябинске
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Рефтинская птицефабрика. Свердловская область, Рефтинский, яйца, птицефабрика, птицефабрика рефтинская, производство
Кроме куриных яиц, награды получили мясные и молочные продукты, производимые в Тюменской области Фото:

Продукция тюменской птицефабрики получила золотую медаль на крупнейшей агропромышленной выставке Урала, которая проходит в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба торгово-промышленной палаты Тюменской области.

«Продукция тюменских товаропроизводителей отмечена золотыми медалями на крупнейшей выставке АПК в УФО. Золотую медаль за яйцо куриное пищевое столовое получила птицефабрика из Пышмы». — говорится в сообщении.

Известно так же, что такие же медали за мясную и молочную продукцию получили еще 14 тюменских компаний. В частности, среди призеров — «Тюменьмолоко», конкурирующие между собой ишимский и ялуторовский мясокомбинаты, производители сыров, овощей и полуфабрикатов. Сообщается, что всего на награды претендовал 41 производитель, таботающий на территории Тюменской области.

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Продукция тюменской птицефабрики получила золотую медаль на крупнейшей агропромышленной выставке Урала, которая проходит в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба торгово-промышленной палаты Тюменской области. «Продукция тюменских товаропроизводителей отмечена золотыми медалями на крупнейшей выставке АПК в УФО. Золотую медаль за яйцо куриное пищевое столовое получила птицефабрика из Пышмы». — говорится в сообщении. Известно так же, что такие же медали за мясную и молочную продукцию получили еще 14 тюменских компаний. В частности, среди призеров — «Тюменьмолоко», конкурирующие между собой ишимский и ялуторовский мясокомбинаты, производители сыров, овощей и полуфабрикатов. Сообщается, что всего на награды претендовал 41 производитель, таботающий на территории Тюменской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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