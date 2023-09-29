Тюменское яйцо признали лучшим на Урале

Продукция тюменской птицефабрики получила золотую медаль на крупнейшей агропромышленной выставке Урала, которая проходит в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба торгово-промышленной палаты Тюменской области.
«Продукция тюменских товаропроизводителей отмечена золотыми медалями на крупнейшей выставке АПК в УФО. Золотую медаль за яйцо куриное пищевое столовое получила птицефабрика из Пышмы». — говорится в сообщении.
Известно так же, что такие же медали за мясную и молочную продукцию получили еще 14 тюменских компаний. В частности, среди призеров — «Тюменьмолоко», конкурирующие между собой ишимский и ялуторовский мясокомбинаты, производители сыров, овощей и полуфабрикатов. Сообщается, что всего на награды претендовал 41 производитель, таботающий на территории Тюменской области.
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