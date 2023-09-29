Фармаколог Эдигер призвал не верить слухам о вредных лекарствах в аптеках

29 сентября 2023 в 13:56 Размер текста - 17 +

Перед покупкой лекарств стоит обратиться к специалисту, отметил Евгений Абизов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации Распространившееся сообщение о том, что большая часть лекарственных препаратов в аптеках является лишь имитацией, а некоторые из них вредны и ядовиты, оказалось недостоверным. Информацию опровергли корреспонденту URA.RU клинический фармаколог, эксперт движения «Сильная Россия» по вопросам здравоохранения Александр Эдигер и доктор фармацевтических наук Евгений Абизов. Агентство совместно с «Лапша Медиа» реализует проект по разоблачению фейков. «Утверждение о том, что большая часть препаратов, которая продается в аптеках, является бесполезной или с недоказанной эффективностью, и другие подобные слухи — являются преступлением. Если люди будут прислушиваться к подобным слухам, то существование этого сегмента рынка будет реально изуродовано», — сказал Эдигер в беседе с URA.RU. Евгений Абизов отметил, что называть все лекарственные препараты «вредными и ядовитыми» нельзя. Он призвал граждан обращаться к грамотным специалистам и следовать их рекомендациям, прежде чем идти в аптеку. «Нужно прежде, чем покупать в аптеках что-либо, обратиться к грамотному специалисту-медику, который и призван рекомендовать те или иные препараты. При самолечении можно нарваться на все что угодно», — сообщил эксперт.

Распространившееся сообщение о том, что большая часть лекарственных препаратов в аптеках является лишь имитацией, а некоторые из них вредны и ядовиты, оказалось недостоверным. Информацию опровергли корреспонденту URA.RU клинический фармаколог, эксперт движения «Сильная Россия» по вопросам здравоохранения Александр Эдигер и доктор фармацевтических наук Евгений Абизов. Агентство совместно с «Лапша Медиа» реализует проект по разоблачению фейков. «Утверждение о том, что большая часть препаратов, которая продается в аптеках, является бесполезной или с недоказанной эффективностью, и другие подобные слухи — являются преступлением. Если люди будут прислушиваться к подобным слухам, то существование этого сегмента рынка будет реально изуродовано», — сказал Эдигер в беседе с URA.RU. Евгений Абизов отметил, что называть все лекарственные препараты «вредными и ядовитыми» нельзя. Он призвал граждан обращаться к грамотным специалистам и следовать их рекомендациям, прежде чем идти в аптеку. «Нужно прежде, чем покупать в аптеках что-либо, обратиться к грамотному специалисту-медику, который и призван рекомендовать те или иные препараты. При самолечении можно нарваться на все что угодно», — сообщил эксперт.