Британия ввела санкции против глав МЧС и ЦИК РФ

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Визит главы МЧС Александра Куренкова в микрорайон Смолино. Курган, куренков александр
Александр Куренков попал под санкции Великобритании Фото:

Великобритания пополнила санкционный список. В него попали глава МЧС РФ Александр Куренков, российский ЦИК и еще девять субъектов. Об этом сообщается в соответствующем документе, опубликованном на сайте британского правительства.

Кроме Куренкова и российского ЦИК, в новый санкционный список попал депутат Госдумы Александр Сидякин. А также председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко. Документ с полным перечнем лиц, в отношении которых будут применены санкции, опубликован на сайте правительства Британии.

Ранее в России прошел единый день голосования. Именно этим и могло быть вызвано включение ЦИК РФ в новый санкционный список Британии.

В конце июля 2023 года в британский санкционный список попали россияне, якобы связанные с ЧВК «Вагнер». Тогда же ограничения были сняты с российского бизнесмена Олега Тинькова, открыто осудившего спецоперацию на Украине.

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Великобритания пополнила санкционный список. В него попали глава МЧС РФ Александр Куренков, российский ЦИК и еще девять субъектов. Об этом сообщается в соответствующем документе, опубликованном на сайте британского правительства. Кроме Куренкова и российского ЦИК, в новый санкционный список попал депутат Госдумы Александр Сидякин. А также председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко. Документ с полным перечнем лиц, в отношении которых будут применены санкции, опубликован на сайте правительства Британии. Ранее в России прошел единый день голосования. Именно этим и могло быть вызвано включение ЦИК РФ в новый санкционный список Британии. В конце июля 2023 года в британский санкционный список попали россияне, якобы связанные с ЧВК «Вагнер». Тогда же ограничения были сняты с российского бизнесмена Олега Тинькова, открыто осудившего спецоперацию на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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