Британия ввела санкции против глав МЧС и ЦИК РФ

Великобритания пополнила санкционный список. В него попали глава МЧС РФ Александр Куренков, российский ЦИК и еще девять субъектов. Об этом сообщается в соответствующем документе, опубликованном на сайте британского правительства.
Кроме Куренкова и российского ЦИК, в новый санкционный список попал депутат Госдумы Александр Сидякин. А также председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко. Документ с полным перечнем лиц, в отношении которых будут применены санкции, опубликован на сайте правительства Британии.
Ранее в России прошел единый день голосования. Именно этим и могло быть вызвано включение ЦИК РФ в новый санкционный список Британии.
В конце июля 2023 года в британский санкционный список попали россияне, якобы связанные с ЧВК «Вагнер». Тогда же ограничения были сняты с российского бизнесмена Олега Тинькова, открыто осудившего спецоперацию на Украине.
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