Британия ввела санкции против россиян, якобы связанных с ЧВК «Вагнер»

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Вооруженные люди у центра ЧВК «Вагнер». Екатеринбург, силовики, силовые структуры, вооруженные люди
Россияне, якобы связанные с ЧВК «Вагнер», вошли в санкционный список Британии Фото:

Великобритания ввела санкции в отношении восьми россиян, которые якобы связаны с деятельностью ЧВК «Вагнер». Соответствующий список опубликован на официальном сайте МИД страны.

Из обновленного списка, по мнению британского правительства, следует, что граждане РФ являются якобы сотрудниками структур основателя военной компании Евгения Пригожина или являются командирами подразделений «Вагнер». Кроме того, под ограничения попали ряд компаний, относящихся к Пригожину. Это такие компании, как М Инвест, Lobaye Invest SARLU, Meroe Gold, и другие. В Британии предполагают, что эти компании «подрывают мир и стабильность» в Центральноафриканской Республике (ЦАР).

ЧВК «Вагнер» в настоящий момент находится в Беларуси после вооруженного мятежа, организованного Пригожиным. Солдаты из ЧВК продолжают совместные тренировки с армией республики. Страны Запада продолжают вводить санкции в отношении россиян после начала спецоперации на Украине.

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Великобритания ввела санкции в отношении восьми россиян, которые якобы связаны с деятельностью ЧВК «Вагнер». Соответствующий список опубликован на официальном сайте МИД страны. Из обновленного списка, по мнению британского правительства, следует, что граждане РФ являются якобы сотрудниками структур основателя военной компании Евгения Пригожина или являются командирами подразделений «Вагнер». Кроме того, под ограничения попали ряд компаний, относящихся к Пригожину. Это такие компании, как М Инвест, Lobaye Invest SARLU, Meroe Gold, и другие. В Британии предполагают, что эти компании «подрывают мир и стабильность» в Центральноафриканской Республике (ЦАР). ЧВК «Вагнер» в настоящий момент находится в Беларуси после вооруженного мятежа, организованного Пригожиным. Солдаты из ЧВК продолжают совместные тренировки с армией республики. Страны Запада продолжают вводить санкции в отношении россиян после начала спецоперации на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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