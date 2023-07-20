Британия отменила санкции против Олега Тинькова

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ПМЭФ-2018. Петербургский международный экономический форум 2018. Санкт-Петербург, фурсенко андрей, тиньков олег
Британия сняла санкции с Олега Тинькова Фото:

Великобритания исключила из санкционного списка российского бизнесмена Олега Тиньков. Соответствующие правки внесены в документ.

«Следующая запись была удалена из сводного списка и больше не подлежат замораживанию активов или санкциям в отношении трастовых услуг: Олег Юрьевич Тиньков (ID 15041)», — отмечается в пятом пункте документа от Управления по осуществлению финансовых санкций. Оно входит в состав британского Минфина.

Тиньков покинул Россию в мае 2022 года, выступив против проведения спецоперации на Украине. Спустя полгода с момента отъезда, предприниматель заявил, что отказывается от российского гражданства. После этого он решил отобрать бренд банка Тинькофф у РФ. Британия вводит ограничения против россиян с начала СВО.

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Великобритания исключила из санкционного списка российского бизнесмена Олега Тиньков. Соответствующие правки внесены в документ. «Следующая запись была удалена из сводного списка и больше не подлежат замораживанию активов или санкциям в отношении трастовых услуг: Олег Юрьевич Тиньков (ID 15041)», — отмечается в пятом пункте документа от Управления по осуществлению финансовых санкций. Оно входит в состав британского Минфина. Тиньков покинул Россию в мае 2022 года, выступив против проведения спецоперации на Украине. Спустя полгода с момента отъезда, предприниматель заявил, что отказывается от российского гражданства. После этого он решил отобрать бренд банка Тинькофф у РФ. Британия вводит ограничения против россиян с начала СВО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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