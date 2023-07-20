Британия отменила санкции против Олега Тинькова

Великобритания исключила из санкционного списка российского бизнесмена Олега Тиньков. Соответствующие правки внесены в документ.
«Следующая запись была удалена из сводного списка и больше не подлежат замораживанию активов или санкциям в отношении трастовых услуг: Олег Юрьевич Тиньков (ID 15041)», — отмечается в пятом пункте документа от Управления по осуществлению финансовых санкций. Оно входит в состав британского Минфина.
Тиньков покинул Россию в мае 2022 года, выступив против проведения спецоперации на Украине. Спустя полгода с момента отъезда, предприниматель заявил, что отказывается от российского гражданства. После этого он решил отобрать бренд банка Тинькофф у РФ. Британия вводит ограничения против россиян с начала СВО.
Великобритания исключила из санкционного списка российского бизнесмена Олега Тиньков. Соответствующие правки внесены в документ. «Следующая запись была удалена из сводного списка и больше не подлежат замораживанию активов или санкциям в отношении трастовых услуг: Олег Юрьевич Тиньков (ID 15041)», — отмечается в пятом пункте документа от Управления по осуществлению финансовых санкций. Оно входит в состав британского Минфина. Тиньков покинул Россию в мае 2022 года, выступив против проведения спецоперации на Украине. Спустя полгода с момента отъезда, предприниматель заявил, что отказывается от российского гражданства. После этого он решил отобрать бренд банка Тинькофф у РФ. Британия вводит ограничения против россиян с начала СВО.