Курганцы направят в Госдуму законопроект об изъятии авто у виновников пьяных ДТП

29 сентября 2023 в 16:11 Размер текста - 17 +

Предложение доработают и направят в Госдуму повторно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутаты Курганской области направят в Госдуму доработанный вариант законодательной инициативы о конфискации автомобилей виновников пьяных ДТП. Об этом сообщил губернатор Вадим Шумков в своем telegram-канале. «Три года назад депутаты по нашей инициативе обращались в Госдуму с предложением ужесточить наказание, а также ввести в качестве одной из мер ответственности конфискацию автомобилей для лиц, совершающих ДТП с последствиями в состоянии алкогольного опьянения. Особенно это значимо в случаях совершения рецидива. Тогда инициативу не поддержали. Доработаем. Повторим», — написал Шумков. Губернатор отметил, что количество таких происшествий снижается медленно. По данным ГИБДД по Курганской области, в регионе за 2022 год в 119 ДТП, произошедших по вине пьяных водителей, погибли 20 человек и 144 получили травмы. В открытых источниках указано, что ранее с подобной инициативой в Госдуму обращались и другие регионы. Например, в Ингушетии такую меру (конфискация автомобилей у виновников ДТП с серьезными последствиями) обсуждали в 2015 году.

Депутаты Курганской области направят в Госдуму доработанный вариант законодательной инициативы о конфискации автомобилей виновников пьяных ДТП. Об этом сообщил губернатор Вадим Шумков в своем telegram-канале. «Три года назад депутаты по нашей инициативе обращались в Госдуму с предложением ужесточить наказание, а также ввести в качестве одной из мер ответственности конфискацию автомобилей для лиц, совершающих ДТП с последствиями в состоянии алкогольного опьянения. Особенно это значимо в случаях совершения рецидива. Тогда инициативу не поддержали. Доработаем. Повторим», — написал Шумков. Губернатор отметил, что количество таких происшествий снижается медленно. По данным ГИБДД по Курганской области, в регионе за 2022 год в 119 ДТП, произошедших по вине пьяных водителей, погибли 20 человек и 144 получили травмы. В открытых источниках указано, что ранее с подобной инициативой в Госдуму обращались и другие регионы. Например, в Ингушетии такую меру (конфискация автомобилей у виновников ДТП с серьезными последствиями) обсуждали в 2015 году.