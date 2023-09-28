28 сентября 2023

Курганцы направят в Госдуму законопроект об изъятии авто у виновников пьяных ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийный знак. Курган, алкоголь, дтп, авария, пьяный за рулем, пьяный водитель
Предложение доработают и направят в Госдуму повторно Фото:

Депутаты Курганской области направят в Госдуму доработанный вариант законодательной инициативы о конфискации автомобилей виновников пьяных ДТП. Об этом сообщил губернатор Вадим Шумков в своем telegram-канале.

«Три года назад депутаты по нашей инициативе обращались в Госдуму с предложением ужесточить наказание, а также ввести в качестве одной из мер ответственности конфискацию автомобилей для лиц, совершающих ДТП с последствиями в состоянии алкогольного опьянения. Особенно это значимо в случаях совершения рецидива. Тогда инициативу не поддержали. Доработаем. Повторим», — написал Шумков.

Губернатор отметил, что количество таких происшествий снижается медленно. По данным ГИБДД по Курганской области, в регионе за 2022 год в 119 ДТП, произошедших по вине пьяных водителей, погибли 20 человек и 144 получили травмы. В открытых источниках указано, что ранее с подобной инициативой в Госдуму обращались и другие регионы. Например, в Ингушетии такую меру (конфискация автомобилей у виновников ДТП с серьезными последствиями) обсуждали в 2015 году.

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Депутаты Курганской области направят в Госдуму доработанный вариант законодательной инициативы о конфискации автомобилей виновников пьяных ДТП. Об этом сообщил губернатор Вадим Шумков в своем telegram-канале. «Три года назад депутаты по нашей инициативе обращались в Госдуму с предложением ужесточить наказание, а также ввести в качестве одной из мер ответственности конфискацию автомобилей для лиц, совершающих ДТП с последствиями в состоянии алкогольного опьянения. Особенно это значимо в случаях совершения рецидива. Тогда инициативу не поддержали. Доработаем. Повторим», — написал Шумков. Губернатор отметил, что количество таких происшествий снижается медленно. По данным ГИБДД по Курганской области, в регионе за 2022 год в 119 ДТП, произошедших по вине пьяных водителей, погибли 20 человек и 144 получили травмы. В открытых источниках указано, что ранее с подобной инициативой в Госдуму обращались и другие регионы. Например, в Ингушетии такую меру (конфискация автомобилей у виновников ДТП с серьезными последствиями) обсуждали в 2015 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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