Курганцы направят в Госдуму законопроект об изъятии авто у виновников пьяных ДТП

Депутаты Курганской области направят в Госдуму доработанный вариант законодательной инициативы о конфискации автомобилей виновников пьяных ДТП. Об этом сообщил губернатор Вадим Шумков в своем telegram-канале.
«Три года назад депутаты по нашей инициативе обращались в Госдуму с предложением ужесточить наказание, а также ввести в качестве одной из мер ответственности конфискацию автомобилей для лиц, совершающих ДТП с последствиями в состоянии алкогольного опьянения. Особенно это значимо в случаях совершения рецидива. Тогда инициативу не поддержали. Доработаем. Повторим», — написал Шумков.
Губернатор отметил, что количество таких происшествий снижается медленно. По данным ГИБДД по Курганской области, в регионе за 2022 год в 119 ДТП, произошедших по вине пьяных водителей, погибли 20 человек и 144 получили травмы. В открытых источниках указано, что ранее с подобной инициативой в Госдуму обращались и другие регионы. Например, в Ингушетии такую меру (конфискация автомобилей у виновников ДТП с серьезными последствиями) обсуждали в 2015 году.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.