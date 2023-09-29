Newsweek: выборы в Европе сыграют на руку Путину

29 сентября 2023 в 17:25 Размер текста - 17 +

Владимир Путин мог бы извлечь выгоду из парламентских выборов в Словакии и Польше Фото: Владимир Андреев © URA.RU Грядущие парламентские выборы в Словакии и Польше могут стать выгодными для президента России Владимира Путина. Мероприятия помогут российскому лидеру подорвать уверенность Запада в дальнейшей поддержке Киева, а также показать усталость мира от Украины. Об этом написали в издании Newsweek. «Два предстоящих европейских выбора могут предоставить Путину столь необходимую возможность подорвать решимость Запада в поддержке Украины. Также они помогут пролить свет на растущую усталость от Киева», — говорится в материале. В издании уточнили, что в Словакии бывший премьер-министр страны Роберт Фицо обвинил Украину в начале Россией спецоперации. В данный момент он является одним из основных кандидатов на предстоящих выборах. В Польше правящая партия страны «Право и справедливость» столкнулась с разногласиями с союзниками по НАТО и украинской стороной, написал автор статьи. Лидер польской оппозиции Дональд Туск вовсе заявил, что нынешнее правительство рискует вывести страну из альянса. Ранее западная пресса уже писала о том, что выборы в Словакии способны снизить поддержку Киева. В СМИ заявили, что некоторые ультраправые партии страны имеют большие шансы попасть в правительство, пишет «Царьград». Также накануне министр обороны Польши Матеуш Моравецкий сообщил о прекращении военной помощи Украине. После этого на Западе потребовали от Варшавы объяснений из-за этого решения, передает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Грядущие парламентские выборы в Словакии и Польше могут стать выгодными для президента России Владимира Путина. Мероприятия помогут российскому лидеру подорвать уверенность Запада в дальнейшей поддержке Киева, а также показать усталость мира от Украины. Об этом написали в издании Newsweek. «Два предстоящих европейских выбора могут предоставить Путину столь необходимую возможность подорвать решимость Запада в поддержке Украины. Также они помогут пролить свет на растущую усталость от Киева», — говорится в материале. В издании уточнили, что в Словакии бывший премьер-министр страны Роберт Фицо обвинил Украину в начале Россией спецоперации. В данный момент он является одним из основных кандидатов на предстоящих выборах. В Польше правящая партия страны «Право и справедливость» столкнулась с разногласиями с союзниками по НАТО и украинской стороной, написал автор статьи. Лидер польской оппозиции Дональд Туск вовсе заявил, что нынешнее правительство рискует вывести страну из альянса. Ранее западная пресса уже писала о том, что выборы в Словакии способны снизить поддержку Киева. В СМИ заявили, что некоторые ультраправые партии страны имеют большие шансы попасть в правительство, пишет «Царьград». Также накануне министр обороны Польши Матеуш Моравецкий сообщил о прекращении военной помощи Украине. После этого на Западе потребовали от Варшавы объяснений из-за этого решения, передает телеканал 360.