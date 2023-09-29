29 сентября 2023

В Свердловской области сформировали призывную комиссию на срочную службу

© Служба новостей «URA.RU»
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Весенний призыв. Призывная комиссия в военном комиссариате Кировского района Екатеринбурга, призыв, военкомат, призывная комиссия
Осенний призыв на срочную службу начнется с 1 октября Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о формировании призывной комиссии в рамках ежегодного планового осеннего призыва на срочную службу. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

«Возглавил комиссию глава Свердловской области. Также в состав вошли замгубернатора Азат Салихов, министр общественной безопасности региона Александр Кудрявцев, военный комиссар Юрий Аксенов, члены правительства и врачи-специалисты медкомиссий», — сообщает департамент информационной политики региона.

Осенний призыв начнется с 1 октября. Срок военной службы составит 12 месяцев.

Ранее URA.RU писало, что президент России Владимир Путин подписал указ о начале осеннего призыва на срочную службу. В Российской Федерации намерены призвать 130 тысяч граждан.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о формировании призывной комиссии в рамках ежегодного планового осеннего призыва на срочную службу. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона. «Возглавил комиссию глава Свердловской области. Также в состав вошли замгубернатора Азат Салихов, министр общественной безопасности региона Александр Кудрявцев, военный комиссар Юрий Аксенов, члены правительства и врачи-специалисты медкомиссий», — сообщает департамент информационной политики региона. Осенний призыв начнется с 1 октября. Срок военной службы составит 12 месяцев. Ранее URA.RU писало, что президент России Владимир Путин подписал указ о начале осеннего призыва на срочную службу. В Российской Федерации намерены призвать 130 тысяч граждан.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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