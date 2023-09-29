В России на службу призовут 130 тысяч россиян

Путин подписал указ о начале осеннего призыва
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Отправка солдат срочной службы на Дальний Восток. Свердловская область, срочники, осенний призыв
В осенний призыв — 2023 планируется призвать 130 тысяч граждан Фото:
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Призыв — 2023

Президент России Владимир Путин подписал указ о начале осеннего призыва на срочную военную службу. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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«Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2023 года призыв на военную службу граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет, <…> подлежащих на военную службу», — говорится в указе Владимира Путина. Уточняется, что планируется призвать 130 тысяч россиян.

Ранее замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ Владимир Цимлянский заявил, что срочников не станут отправлять на службу в новые регионы для участия в спецоперации, пишет телеканал 360. Позже генерал-майор авиации Сергей Липовой сказал, что с «гарантией» выполнять боевые задачи в зоне СВО могут только контрактники, прошедшие спецподготовку, передает «Национальная служба новостей».

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Президент России Владимир Путин подписал указ о начале осеннего призыва на срочную военную службу. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2023 года призыв на военную службу граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет, <…> подлежащих на военную службу», — говорится в указе Владимира Путина. Уточняется, что планируется призвать 130 тысяч россиян. Ранее замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ Владимир Цимлянский заявил, что срочников не станут отправлять на службу в новые регионы для участия в спецоперации, пишет телеканал 360. Позже генерал-майор авиации Сергей Липовой сказал, что с «гарантией» выполнять боевые задачи в зоне СВО могут только контрактники, прошедшие спецподготовку, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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