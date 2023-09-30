Аналитик спрогнозировал курс рубля в октябре

Рясков: главными факторами поддержки рубля станут действия властей и ЦБ

30 сентября 2023 в 13:13 Размер текста - 17 +

Еще один фактор поддержки рубля: визит Путина в Китай на форум «Один пояс — один путь» Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Изменения курса рубля на фоне спецоперации на Украине В октябре несколько факторов будут поддерживать курс рубля. К примеру, визит Владимира Путина в Китай и решения Центрального Банка, которые примут на будущем заседании. Об этом сообщил управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков. По прогнозу эксперта, на конец 2023 года курс доллара будет находиться в диапазоне 94—98 рублей. «Главными факторами, которые будут поддерживать рубль в октябре, станут заявления и действия властей: октябрьское заседание ЦБ, озвучивание подробной информации по источникам бюджетных доходов», — рассказал Рясков изданию Газета.Ru . Он также добавил, что еще одним фактором поддержки рубля является визит президента РФ Владимира Путина на форум «Один пояс — один путь» в Китай. По его мнению, на конец 2023 года курс доллара будет находиться в диапазоне 94—98 рублей. Негативное влияние на курс продолжат оказывать спрос на импорт и высокая денежная масса. Управляющий директор по инвестициям УК ПСБ считает, что регулятор может принять дополнительные меры поддержки рубля до конца года. Ранее глава ВТБ Андрей Костин высказал мнение, что при введении «мембраны» между внешним и внутренним валютными рынками могут появиться два курса рубля. Его слова передает «Национальная служба новостей».

В октябре несколько факторов будут поддерживать курс рубля. К примеру, визит Владимира Путина в Китай и решения Центрального Банка, которые примут на будущем заседании. Об этом сообщил управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков. По прогнозу эксперта, на конец 2023 года курс доллара будет находиться в диапазоне 94—98 рублей. «Главными факторами, которые будут поддерживать рубль в октябре, станут заявления и действия властей: октябрьское заседание ЦБ, озвучивание подробной информации по источникам бюджетных доходов», — рассказал Рясков изданию Газета.Ru. Он также добавил, что еще одним фактором поддержки рубля является визит президента РФ Владимира Путина на форум «Один пояс — один путь» в Китай. По его мнению, на конец 2023 года курс доллара будет находиться в диапазоне 94—98 рублей. Негативное влияние на курс продолжат оказывать спрос на импорт и высокая денежная масса. Управляющий директор по инвестициям УК ПСБ считает, что регулятор может принять дополнительные меры поддержки рубля до конца года. Ранее глава ВТБ Андрей Костин высказал мнение, что при введении «мембраны» между внешним и внутренним валютными рынками могут появиться два курса рубля. Его слова передает «Национальная служба новостей».