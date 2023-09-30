Турецкая компания поможет Киеву с производством беспилотников

Турецкая компания Baykar инвестирует 100 миллионов долларов в Украину

30 сентября 2023 в 13:58 Размер текста - 17 +

Турецкая компания инвестировала 100 миллионов долларов в несколько проектов на Украине Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Турецкая компания Baykar инвестировала 100 миллионов долларов в несколько проектов на Украине. Среди них — завод по производству беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил генеральный директор компании Baykar Халук Байрактар. «У нас есть три основные инвестиции в Украине. Одна из них — завод [по производству дронов]. Затем у нас есть сервисный центр, а также у нас здесь есть штаб-квартира… Эти инвестиции, которые составляют около 100 миллионов долларов, уже начались», — передает слова Байрактара издание Ukrinform. Строительство завода завершится примерно через полтора года, отметил Байрактар. По его словам, производство будет экологичным, взаимовыгодным и самодостаточным. У Турции есть беспилотники, Украина обладает уникальными технологиями по производству двигателей для БПЛА — в этом и заключается взаимовыгодное производство. Генеральный директор компании Baykar также озвучил некоторые проблемы в процессе производства беспилотников. К примеру, из-за последствий спецоперации будет сложно найти и развить капитал. Ранее турецкая сторона не видела перспектив возобновления переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что будет уделять приоритетное внимание дипломатии, передает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Турецкая компания Baykar инвестировала 100 миллионов долларов в несколько проектов на Украине. Среди них — завод по производству беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил генеральный директор компании Baykar Халук Байрактар. «У нас есть три основные инвестиции в Украине. Одна из них — завод [по производству дронов]. Затем у нас есть сервисный центр, а также у нас здесь есть штаб-квартира… Эти инвестиции, которые составляют около 100 миллионов долларов, уже начались», — передает слова Байрактара издание Ukrinform. Строительство завода завершится примерно через полтора года, отметил Байрактар. По его словам, производство будет экологичным, взаимовыгодным и самодостаточным. У Турции есть беспилотники, Украина обладает уникальными технологиями по производству двигателей для БПЛА — в этом и заключается взаимовыгодное производство. Генеральный директор компании Baykar также озвучил некоторые проблемы в процессе производства беспилотников. К примеру, из-за последствий спецоперации будет сложно найти и развить капитал. Ранее турецкая сторона не видела перспектив возобновления переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что будет уделять приоритетное внимание дипломатии, передает «Национальная служба новостей».