Депутат Госдумы Кирьянов заявил, что госдолг не влияет на экономику России

01 октября 2023 в 05:01 Размер текста - 17 +

В докладе Счетной палаты РФ говорится, что госдолг за первые шесть месяцев 2023 года подскочил на 9,8% Фото: Игорь Пантин © URA.RU Внешний долг России находится на низком уровне, поэтому нет оснований полагать, что он может влиять на экономику страны. Об этом в беседе с URA.RU заявил зампред комитета Госдумы РФ по экономической политике Артем Кирьянов. «Внешний долг России очень низкий. Нет никаких оснований думать, что он может влиять на экономику и на те вопросы, которые стоят перед страной. То есть, вопросы перенастройки нашего внешнеторгового баланса, технологического суверенитета, выполнение бюджетных обязательств перед людьми. Внешний долг страны мог бы быть гораздо больше, если бы мы целенаправленно не занимались выплатой по долговым обязательствам. За последние годы очень серьезно сократили этот параметр», — сказал Артем Кирьянов. Ранее из доклада Счетной палаты РФ стало известно, что госдолг за первые шесть месяцев 2023 года подскочил на 9,8%, до 25 трлн рублей. При этом, согласно планам Минфина, к концу года итоговый госдолг должен составлять 25,4 триллиона рублей.

Внешний долг России находится на низком уровне, поэтому нет оснований полагать, что он может влиять на экономику страны. Об этом в беседе с URA.RU заявил зампред комитета Госдумы РФ по экономической политике Артем Кирьянов. «Внешний долг России очень низкий. Нет никаких оснований думать, что он может влиять на экономику и на те вопросы, которые стоят перед страной. То есть, вопросы перенастройки нашего внешнеторгового баланса, технологического суверенитета, выполнение бюджетных обязательств перед людьми. Внешний долг страны мог бы быть гораздо больше, если бы мы целенаправленно не занимались выплатой по долговым обязательствам. За последние годы очень серьезно сократили этот параметр», — сказал Артем Кирьянов. Ранее из доклада Счетной палаты РФ стало известно, что госдолг за первые шесть месяцев 2023 года подскочил на 9,8%, до 25 трлн рублей. При этом, согласно планам Минфина, к концу года итоговый госдолг должен составлять 25,4 триллиона рублей.