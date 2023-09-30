Экономист Беляев призвал снизить ключевую ставку

01 октября 2023 в 07:04 Размер текста - 17 +

Бизнес активно пользуется кредитованием, но высокая ключевая ставка приносит дополнительные издержки Фото: Алексей Гайнов © URA.RU В России необходимо снизить ключевую ставку, так как нынешняя негативно сказывается на бизнесе, что тормозит развитие экономики в стране. Об этом в разговоре с URA.RU заявил финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев. Ранее председатель Центрального Банка РФ Эльвира Набиуллина допустила очередное повышение ключевой ставки. Она добавила, что финальное решение будет зависеть от развития ситуации. «Ключевую ставку надо не поднимать, а снижать. Теоретические заблуждения Центрального Банка выливаются во вредные практические действия. В американской теории экономики есть момент, что они связывают инфляцию с доступностью кредитных денег в экономики. Они рассматривают инфляцию как индикатор экономики. А дальше вопрос: а может ли экономика развиваться на 13% ставки?», — сказал Михаил Беляев. Экономист подчеркнул, что практически все компании в стране пользуются кредитами, однако при высокой ключевой ставке такой инструмент становится менее выгодным и фирмы получают издержки. «Все предприятия работают на кредите. Только мельчайшие предприятия могут работать без кредита. Все остальные, как только они пересекают определенные объемы операционной деятельности, вынуждены брать кредит. Причем кредит не инвестиционный, а для оборотного капитала. Когда им надо что-то купить, они берут кредит. Им надо за что-то заплатить поставщикам, а их партнеры допустили разрыв в платежах, и они опять берут кредит. Это обычный инструмент», — объяснил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России необходимо снизить ключевую ставку, так как нынешняя негативно сказывается на бизнесе, что тормозит развитие экономики в стране. Об этом в разговоре с URA.RU заявил финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев. Ранее председатель Центрального Банка РФ Эльвира Набиуллина допустила очередное повышение ключевой ставки. Она добавила, что финальное решение будет зависеть от развития ситуации. «Ключевую ставку надо не поднимать, а снижать. Теоретические заблуждения Центрального Банка выливаются во вредные практические действия. В американской теории экономики есть момент, что они связывают инфляцию с доступностью кредитных денег в экономики. Они рассматривают инфляцию как индикатор экономики. А дальше вопрос: а может ли экономика развиваться на 13% ставки?», — сказал Михаил Беляев. Экономист подчеркнул, что практически все компании в стране пользуются кредитами, однако при высокой ключевой ставке такой инструмент становится менее выгодным и фирмы получают издержки. «Все предприятия работают на кредите. Только мельчайшие предприятия могут работать без кредита. Все остальные, как только они пересекают определенные объемы операционной деятельности, вынуждены брать кредит. Причем кредит не инвестиционный, а для оборотного капитала. Когда им надо что-то купить, они берут кредит. Им надо за что-то заплатить поставщикам, а их партнеры допустили разрыв в платежах, и они опять берут кредит. Это обычный инструмент», — объяснил он.