ВСУ ударили по монастырю под Волновахой

Монастырь под Волновахой был обстрелян ВСУ, заявили в экстренных службах ДНР
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали монастырь под Волновахой. Об этом рассказали в экстренных службах ДНР.
«ВСУ нанесли удар по монастырю под Волновахой», — передает сообщение служб ТАСС. Там добавили, что в результате обстрела были ранены монах — архимандрит Лаврентий и прихожанин.
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