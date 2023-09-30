ВСУ ударили по монастырю под Волновахой

30 сентября 2023 в 22:03 Размер текста - 17 +

Монастырь под Волновахой был обстрелян ВСУ, заявили в экстренных службах ДНР Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали монастырь под Волновахой. Об этом рассказали в экстренных службах ДНР. «ВСУ нанесли удар по монастырю под Волновахой», — передает сообщение служб ТАСС. Там добавили, что в результате обстрела были ранены монах — архимандрит Лаврентий и прихожанин.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали монастырь под Волновахой. Об этом рассказали в экстренных службах ДНР. «ВСУ нанесли удар по монастырю под Волновахой», — передает сообщение служб ТАСС. Там добавили, что в результате обстрела были ранены монах — архимандрит Лаврентий и прихожанин.