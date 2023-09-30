ВСУ ударили по монастырю под Волновахой

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Монастырь под Волновахой был обстрелян ВСУ, заявили в экстренных службах ДНР Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали монастырь под Волновахой. Об этом рассказали в экстренных службах ДНР.

«ВСУ нанесли удар по монастырю под Волновахой», — передает сообщение служб ТАСС. Там добавили, что в результате обстрела были ранены монах — архимандрит Лаврентий и прихожанин.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали монастырь под Волновахой. Об этом рассказали в экстренных службах ДНР. «ВСУ нанесли удар по монастырю под Волновахой», — передает сообщение служб ТАСС. Там добавили, что в результате обстрела были ранены монах — архимандрит Лаврентий и прихожанин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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