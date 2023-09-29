29 сентября 2023

В Каменске-Уральском с парковки ТЦ угнали внедорожник. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Ханты-Мансийск, логотип, лексус, lexus
С парковки ТЦ «Сити Молл» в Каменске-Уральском угнали Lexus Фото:

В Каменске-Уральском с парковки торгового центра «Сити Молл» угнали внедорожник Lexus. Об этом сообщили в соцсети.

«У „Сити Молла“ угнали автомобиль. Обратите, пожалуйста, внимание на номера», — сообщили в telegram-канале «Инцидент Каменск-Уральский». Происшествие произошло 30 сентября примерно в 21 час.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МО МВД России по Каменску-Уральскому. На момент публикации новости ответ не поступил.

Фото:

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В Каменске-Уральском с парковки торгового центра «Сити Молл» угнали внедорожник Lexus. Об этом сообщили в соцсети. «У „Сити Молла“ угнали автомобиль. Обратите, пожалуйста, внимание на номера», — сообщили в telegram-канале «Инцидент Каменск-Уральский». Происшествие произошло 30 сентября примерно в 21 час. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МО МВД России по Каменску-Уральскому. На момент публикации новости ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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