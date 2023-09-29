С парковки ТЦ «Сити Молл» в Каменске-Уральском угнали Lexus
В Каменске-Уральском с парковки торгового центра «Сити Молл» угнали внедорожник Lexus. Об этом сообщили в соцсети.
«У „Сити Молла“ угнали автомобиль. Обратите, пожалуйста, внимание на номера», — сообщили в telegram-канале «Инцидент Каменск-Уральский». Происшествие произошло 30 сентября примерно в 21 час.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МО МВД России по Каменску-Уральскому. На момент публикации новости ответ не поступил.
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