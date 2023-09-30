Курганец случайно убил товарища на охоте

01 октября 2023 в 03:07 Размер текста - 17 +

Житель Курганской области по неосторожности убил друга на охоте в лесу Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Житель Шатровского округа Курганской области случайно убил из нарезного карабина своего товарища на охоте в лесу. Об этом говорится в судебных материалах. «Подсудимый проявил преступную небрежность, когда произвел один выстрел из карабина по неясно видимой цели в лесу. Пуля в результате рикошета от березы попала в голову человеку», — указано в материалах, опубликованных на сайте Шатровского районного суда. Потерпевший скончался от пулевого ранения. Суд приговорил охотника к шести месяцам ограничения свободы. Мужчина должен будет один раз в месяц ходить на отметку в компетентные органы. Ранее житель Тюменской области случайно убил курганца на охоте. Во время стрельбы по животным, 43-летний тюменец не убедился в безопасности своих действий для окружающих и ранил человека, который скончался на месте.

Житель Шатровского округа Курганской области случайно убил из нарезного карабина своего товарища на охоте в лесу. Об этом говорится в судебных материалах. «Подсудимый проявил преступную небрежность, когда произвел один выстрел из карабина по неясно видимой цели в лесу. Пуля в результате рикошета от березы попала в голову человеку», — указано в материалах, опубликованных на сайте Шатровского районного суда. Потерпевший скончался от пулевого ранения. Суд приговорил охотника к шести месяцам ограничения свободы. Мужчина должен будет один раз в месяц ходить на отметку в компетентные органы. Ранее житель Тюменской области случайно убил курганца на охоте. Во время стрельбы по животным, 43-летний тюменец не убедился в безопасности своих действий для окружающих и ранил человека, который скончался на месте.