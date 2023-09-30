30 сентября 2023
29 сентября 2023

Курганец случайно убил товарища на охоте

© Служба новостей «URA.RU»
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Житель Курганской области по неосторожности убил друга на охоте в лесу Фото:

Житель Шатровского округа Курганской области случайно убил из нарезного карабина своего товарища на охоте в лесу. Об этом говорится в судебных материалах.

«Подсудимый проявил преступную небрежность, когда произвел один выстрел из карабина по неясно видимой цели в лесу. Пуля в результате рикошета от березы попала в голову человеку», — указано в материалах, опубликованных на сайте Шатровского районного суда.

Потерпевший скончался от пулевого ранения. Суд приговорил охотника к шести месяцам ограничения свободы. Мужчина должен будет один раз в месяц ходить на отметку в компетентные органы.

Ранее житель Тюменской области случайно убил курганца на охоте. Во время стрельбы по животным, 43-летний тюменец не убедился в безопасности своих действий для окружающих и ранил человека, который скончался на месте.

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Житель Шатровского округа Курганской области случайно убил из нарезного карабина своего товарища на охоте в лесу. Об этом говорится в судебных материалах. «Подсудимый проявил преступную небрежность, когда произвел один выстрел из карабина по неясно видимой цели в лесу. Пуля в результате рикошета от березы попала в голову человеку», — указано в материалах, опубликованных на сайте Шатровского районного суда. Потерпевший скончался от пулевого ранения. Суд приговорил охотника к шести месяцам ограничения свободы. Мужчина должен будет один раз в месяц ходить на отметку в компетентные органы. Ранее житель Тюменской области случайно убил курганца на охоте. Во время стрельбы по животным, 43-летний тюменец не убедился в безопасности своих действий для окружающих и ранил человека, который скончался на месте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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