В России выросли зарплаты военных и силовиков

Зарплаты военных и силовиков повысили на 10,5%

01 октября 2023 в 07:26 Размер текста - 17 +

Оклады военнослужащих и силовиков поднимут на 10,5% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В России с 1 октября повысили оклады сотрудникам некоторых силовых ведомств и военнослужащим. Их зарплаты увеличились на 10,5%. Данное постановление правительства РФ опубликовано на портале правовой информации. «Правительство РФ постановляет: 1. Повысить с 1 октября 2023 года в 1,105 раза (10,5% — ред.) размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту», — говорится в документе. Кроме того, зарплаты повысили военнослужащим, которые проходят службу по призыву. Новость по теме Что изменится в жизни россиян с 1 октября Также увеличили на 10,5% зарплаты и оклады по спецзваниям сотрудников полиции, Росгвардии, таможенных органов и другим. Будут пересмотрены размеры пенсий для граждан, уволенных со службы в органах, контролирующих оборот психотропных и наркотических средств, и для членов их семей. Ранее сообщалось, что с 1 октября на 5,5% будут проиндексированы зарплаты некоторых госслужащих. Это будет сделано в целях социальных гарантий.

В России с 1 октября повысили оклады сотрудникам некоторых силовых ведомств и военнослужащим. Их зарплаты увеличились на 10,5%. Данное постановление правительства РФ опубликовано на портале правовой информации. «Правительство РФ постановляет: 1. Повысить с 1 октября 2023 года в 1,105 раза (10,5% — ред.) размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту», — говорится в документе. Кроме того, зарплаты повысили военнослужащим, которые проходят службу по призыву. Также увеличили на 10,5% зарплаты и оклады по спецзваниям сотрудников полиции, Росгвардии, таможенных органов и другим. Будут пересмотрены размеры пенсий для граждан, уволенных со службы в органах, контролирующих оборот психотропных и наркотических средств, и для членов их семей. Ранее сообщалось, что с 1 октября на 5,5% будут проиндексированы зарплаты некоторых госслужащих. Это будет сделано в целях социальных гарантий.