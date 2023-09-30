В России выросли зарплаты военных и силовиков

В России с 1 октября повысили оклады сотрудникам некоторых силовых ведомств и военнослужащим. Их зарплаты увеличились на 10,5%. Данное постановление правительства РФ опубликовано на портале правовой информации.
«Правительство РФ постановляет: 1. Повысить с 1 октября 2023 года в 1,105 раза (10,5% — ред.) размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту», — говорится в документе. Кроме того, зарплаты повысили военнослужащим, которые проходят службу по призыву.
Также увеличили на 10,5% зарплаты и оклады по спецзваниям сотрудников полиции, Росгвардии, таможенных органов и другим. Будут пересмотрены размеры пенсий для граждан, уволенных со службы в органах, контролирующих оборот психотропных и наркотических средств, и для членов их семей.
Ранее сообщалось, что с 1 октября на 5,5% будут проиндексированы зарплаты некоторых госслужащих. Это будет сделано в целях социальных гарантий.
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