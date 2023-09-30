30 сентября 2023

В России выросли зарплаты военных и силовиков

Зарплаты военных и силовиков повысили на 10,5%
© Служба новостей «URA.RU»
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Оклады военнослужащих и силовиков поднимут на 10,5% Фото:

В России с 1 октября повысили оклады сотрудникам некоторых силовых ведомств и военнослужащим. Их зарплаты увеличились на 10,5%. Данное постановление правительства РФ опубликовано на портале правовой информации.

«Правительство РФ постановляет: 1. Повысить с 1 октября 2023 года в 1,105 раза (10,5% — ред.) размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту», — говорится в документе. Кроме того, зарплаты повысили военнослужащим, которые проходят службу по призыву.

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Также увеличили на 10,5% зарплаты и оклады по спецзваниям сотрудников полиции, Росгвардии, таможенных органов и другим. Будут пересмотрены размеры пенсий для граждан, уволенных со службы в органах, контролирующих оборот психотропных и наркотических средств, и для членов их семей.

Ранее сообщалось, что с 1 октября на 5,5% будут проиндексированы зарплаты некоторых госслужащих. Это будет сделано в целях социальных гарантий.

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В России с 1 октября повысили оклады сотрудникам некоторых силовых ведомств и военнослужащим. Их зарплаты увеличились на 10,5%. Данное постановление правительства РФ опубликовано на портале правовой информации. «Правительство РФ постановляет: 1. Повысить с 1 октября 2023 года в 1,105 раза (10,5% — ред.) размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту», — говорится в документе. Кроме того, зарплаты повысили военнослужащим, которые проходят службу по призыву. Также увеличили на 10,5% зарплаты и оклады по спецзваниям сотрудников полиции, Росгвардии, таможенных органов и другим. Будут пересмотрены размеры пенсий для граждан, уволенных со службы в органах, контролирующих оборот психотропных и наркотических средств, и для членов их семей. Ранее сообщалось, что с 1 октября на 5,5% будут проиндексированы зарплаты некоторых госслужащих. Это будет сделано в целях социальных гарантий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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