Было установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения
В Кургане водитель внедорожника Nissan снес деревья под мостом у ТЦ «ГиперСити». ДТП произошло вечером 30 сентября, рассказали очевидцы.
«Водитель джипа снес несколько деревьев. Под мостом возле торгового центра „ГиперСити“ произошло ДТП», — пояснили очевидцы, передает telegram-канал «ЧП Курган». К сообщению приложено видео, снятое на месте происшествия.
По данным городского отдела ГИБДД, водитель, допустивший наезда на деревья, не справился с управлением. Он был пьян. В результате аварии никто не пострадал.
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