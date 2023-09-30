30 сентября 2023
29 сентября 2023

Водитель внедорожника Nissan снес деревья в центре Кургана. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийный знак. Курган, алкоголь, дтп, авария, пьяный за рулем, пьяный водитель
Было установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения Фото:

В Кургане водитель внедорожника Nissan снес деревья под мостом у ТЦ «ГиперСити». ДТП произошло вечером 30 сентября, рассказали очевидцы.

«Водитель джипа снес несколько деревьев. Под мостом возле торгового центра „ГиперСити“ произошло ДТП», — пояснили очевидцы, передает telegram-канал «ЧП Курган». К сообщению приложено видео, снятое на месте происшествия.

По данным городского отдела ГИБДД, водитель, допустивший наезда на деревья, не справился с управлением. Он был пьян. В результате аварии никто не пострадал.

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В Кургане водитель внедорожника Nissan снес деревья под мостом у ТЦ «ГиперСити». ДТП произошло вечером 30 сентября, рассказали очевидцы. «Водитель джипа снес несколько деревьев. Под мостом возле торгового центра „ГиперСити“ произошло ДТП», — пояснили очевидцы, передает telegram-канал «ЧП Курган». К сообщению приложено видео, снятое на месте происшествия. По данным городского отдела ГИБДД, водитель, допустивший наезда на деревья, не справился с управлением. Он был пьян. В результате аварии никто не пострадал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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