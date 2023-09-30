30 сентября 2023

Три человека пострадали при обстреле Шебекино

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ВСУ обстреляли район центрального рынка в Шебекино в Белгородской области (архивное фото) Фото:
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ВСУ обстреливают Белгородскую область

Утром 1 октября Вооруженные силы Украины обстреляли территорию в районе центрального рынка в Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.

«По предварительной информации, есть трое пострадавших: у женщины осколочные ранения шеи. Бригадой скорой помощи она доставляется в городскую больницу №2 города Белгорода. Еще у двоих мужчин осколочные ранения ног», — говорится в посте.

Также сообщается, что один из пострадавших мужчин не стал ждать скорую помощь и ушел. Второго мужчину на данный момент доставляют в городскую больницу Белгорода. Помимо всего, повреждены фасады торговых павильонов рынка, 3 автомобиля и гаражи. Обход территории продолжается, глава округа Владимир Жданов и оперативники находятся на месте обстрела.

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Утром 1 октября Вооруженные силы Украины обстреляли территорию в районе центрального рынка в Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. «По предварительной информации, есть трое пострадавших: у женщины осколочные ранения шеи. Бригадой скорой помощи она доставляется в городскую больницу №2 города Белгорода. Еще у двоих мужчин осколочные ранения ног», — говорится в посте. Также сообщается, что один из пострадавших мужчин не стал ждать скорую помощь и ушел. Второго мужчину на данный момент доставляют в городскую больницу Белгорода. Помимо всего, повреждены фасады торговых павильонов рынка, 3 автомобиля и гаражи. Обход территории продолжается, глава округа Владимир Жданов и оперативники находятся на месте обстрела.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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