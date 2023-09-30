Три человека пострадали при обстреле Шебекино

Утром 1 октября Вооруженные силы Украины обстреляли территорию в районе центрального рынка в Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.
«По предварительной информации, есть трое пострадавших: у женщины осколочные ранения шеи. Бригадой скорой помощи она доставляется в городскую больницу №2 города Белгорода. Еще у двоих мужчин осколочные ранения ног», — говорится в
Также сообщается, что один из пострадавших мужчин не стал ждать скорую помощь и ушел. Второго мужчину на данный момент доставляют в городскую больницу Белгорода. Помимо всего, повреждены фасады торговых павильонов рынка, 3 автомобиля и гаражи. Обход территории продолжается, глава округа Владимир Жданов и оперативники находятся на месте обстрела.
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