Три человека пострадали при обстреле Шебекино 01 октября 2023 в 11:15 Размер текста - 17 + ВСУ обстреляли район центрального рынка в Шебекино в Белгородской области (архивное фото) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область Утром 1 октября Вооруженные силы Украины обстреляли территорию в районе центрального рынка в Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. «По предварительной информации, есть трое пострадавших: у женщины осколочные ранения шеи. Бригадой скорой помощи она доставляется в городскую больницу №2 города Белгорода. Еще у двоих мужчин осколочные ранения ног», — говорится в посте . Также сообщается, что один из пострадавших мужчин не стал ждать скорую помощь и ушел. Второго мужчину на данный момент доставляют в городскую больницу Белгорода. Помимо всего, повреждены фасады торговых павильонов рынка, 3 автомобиля и гаражи. Обход территории продолжается, глава округа Владимир Жданов и оперативники находятся на месте обстрела. Утром 1 октября Вооруженные силы Украины обстреляли территорию в районе центрального рынка в Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. «По предварительной информации, есть трое пострадавших: у женщины осколочные ранения шеи. Бригадой скорой помощи она доставляется в городскую больницу №2 города Белгорода. Еще у двоих мужчин осколочные ранения ног», — говорится в посте. Также сообщается, что один из пострадавших мужчин не стал ждать скорую помощь и ушел. Второго мужчину на данный момент доставляют в городскую больницу Белгорода. Помимо всего, повреждены фасады торговых павильонов рынка, 3 автомобиля и гаражи. Обход территории продолжается, глава округа Владимир Жданов и оперативники находятся на месте обстрела. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям