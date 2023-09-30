30 сентября 2023
29 сентября 2023

Полиция устроила проверку из-за взрыва на улице в Сургуте. Видео

В Сургуте неизвестные взорвали бетонную урну
© Служба новостей «URA.RU»
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На место взрыва выезжали сотрудники Росгвардии Фото:

В Сургуте неизвестные взорвали бетонную урну. В социальных сетях сообщается, что виновников разыскивают полицейские.

«В Сургуте в ночь на 1 октября на бульвар Писателей оперативно прибыли наряды Росгвардии и ППС. Очевидцы сообщили, что неизвестные что-то бросили в бетонную урну рядом с лавочками, после чего раздался сильный хлопок», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «К-ИНФОРМ СУРГУТ». Полиция ищет виновников.

Бетонную урну разорвало на несколько частей. Один из осколков отлетел на 10 метров.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу окружного УМВД по ХМАО. Ответ на момент публикации не поступил.

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В Сургуте неизвестные взорвали бетонную урну. В социальных сетях сообщается, что виновников разыскивают полицейские. «В Сургуте в ночь на 1 октября на бульвар Писателей оперативно прибыли наряды Росгвардии и ППС. Очевидцы сообщили, что неизвестные что-то бросили в бетонную урну рядом с лавочками, после чего раздался сильный хлопок», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «К-ИНФОРМ СУРГУТ». Полиция ищет виновников. Бетонную урну разорвало на несколько частей. Один из осколков отлетел на 10 метров. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу окружного УМВД по ХМАО. Ответ на момент публикации не поступил.
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© Служба новостей «URA.RU»
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