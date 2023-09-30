Полиция устроила проверку из-за взрыва на улице в Сургуте. Видео

В Сургуте неизвестные взорвали бетонную урну

01 октября 2023 в 14:46 Размер текста - 17 +

На место взрыва выезжали сотрудники Росгвардии Фото: Илья Московец © URA.RU В Сургуте неизвестные взорвали бетонную урну. В социальных сетях сообщается, что виновников разыскивают полицейские. «В Сургуте в ночь на 1 октября на бульвар Писателей оперативно прибыли наряды Росгвардии и ППС. Очевидцы сообщили, что неизвестные что-то бросили в бетонную урну рядом с лавочками, после чего раздался сильный хлопок», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «К-ИНФОРМ СУРГУТ». Полиция ищет виновников. Бетонную урну разорвало на несколько частей. Один из осколков отлетел на 10 метров. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу окружного УМВД по ХМАО. Ответ на момент публикации не поступил.

В Сургуте неизвестные взорвали бетонную урну. В социальных сетях сообщается, что виновников разыскивают полицейские. «В Сургуте в ночь на 1 октября на бульвар Писателей оперативно прибыли наряды Росгвардии и ППС. Очевидцы сообщили, что неизвестные что-то бросили в бетонную урну рядом с лавочками, после чего раздался сильный хлопок», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «К-ИНФОРМ СУРГУТ». Полиция ищет виновников. Бетонную урну разорвало на несколько частей. Один из осколков отлетел на 10 метров. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу окружного УМВД по ХМАО. Ответ на момент публикации не поступил.