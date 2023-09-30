30 сентября 2023
29 сентября 2023

Курганский композитор Mimiko пишет музыку для кино с актером из «Игры престолов»

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Первая репетиция оперы "Пассажирка". Екатеринбург, ноты, партитура
Курганский композитор рассказал о своем новом проекте Фото:

Курганский композитор и продюсер Дмитрий Конов (Mimiko) пишет музыку для киноленты, в которой снимается российский актер Юрий Колокольников, сыгравший в американском сериале «Игра престолов». О своей работе курганский музыкант рассказал в соцсети.

«Хочу поделиться информацией про фильм, над которым я сейчас работаю в качестве композитора — пишу оригинальный саундтрек. Фильм называется „Последний ронин“. Режиссер: Макс Шишкин. Жанр: постапокалиптичный экшен. В главных ролях: Юрий Колокольников („Игра престолов“, „Довод“) и Диана Енакаева („Внутри Убийцы“). А так же — Даниил Воробьев („Лада Голд“), Тихон Жизневский („Майор Гром“) и Александр Мизев („Убить Риту“)», — написал Дмитрий Конов на странице группы «MIMIKO» в соцсети «ВКонтакте».

Сюжет фильма разворачивается в будущем. Главный герой картины — странствующий ронин (японский воин феодального периода), который ищет убийц своего отца. На каждом шагу его подстерегают охотники за головами и представители различных банд. Но однажды судьба сводит героя с девочкой-подростком, которая обещает ему высокую награду, если он доведет ее до места, где она родилась, указано в описании проекта.

Ранее курганский музыкант перепел артиста, которого слушали президент РФ Владимир Путин и глава Чечни Рамзан Кадыров. Mimiko взял за основу композицию чеченского барда Тимура Муцураева.

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Курганский композитор и продюсер Дмитрий Конов (Mimiko) пишет музыку для киноленты, в которой снимается российский актер Юрий Колокольников, сыгравший в американском сериале «Игра престолов». О своей работе курганский музыкант рассказал в соцсети. «Хочу поделиться информацией про фильм, над которым я сейчас работаю в качестве композитора — пишу оригинальный саундтрек. Фильм называется „Последний ронин“. Режиссер: Макс Шишкин. Жанр: постапокалиптичный экшен. В главных ролях: Юрий Колокольников („Игра престолов“, „Довод“) и Диана Енакаева („Внутри Убийцы“). А так же — Даниил Воробьев („Лада Голд“), Тихон Жизневский („Майор Гром“) и Александр Мизев („Убить Риту“)», — написал Дмитрий Конов на странице группы «MIMIKO» в соцсети «ВКонтакте». Сюжет фильма разворачивается в будущем. Главный герой картины — странствующий ронин (японский воин феодального периода), который ищет убийц своего отца. На каждом шагу его подстерегают охотники за головами и представители различных банд. Но однажды судьба сводит героя с девочкой-подростком, которая обещает ему высокую награду, если он доведет ее до места, где она родилась, указано в описании проекта. Ранее курганский музыкант перепел артиста, которого слушали президент РФ Владимир Путин и глава Чечни Рамзан Кадыров. Mimiko взял за основу композицию чеченского барда Тимура Муцураева.
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