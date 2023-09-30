Губернатор ХМАО отказалась строить «дворцы» для бездомных животных

01 октября 2023 в 19:39 Размер текста - 17 +

Губернатор Комарова провела встречу с жителями Нягани Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова не будет строить «дворцы» для бездомных животных. Такое заявление она сделала на встрече с жителями Нягани. «Я что тут „дворцы“ буду строить для бездомных животных и потом содержать все это? Извините, что я жестко. Это моя собака? Это я ее бросила?! Это вы ее бросили! Вот теперь подберите и пристройте», — сказала Комарова, отвечая на вопрос жительницы Нягани. Женщина спросила, как будет решаться проблема с брошенными животными. Она рассказала о бездомной собаке, которая живет в ее дворе.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова не будет строить «дворцы» для бездомных животных. Такое заявление она сделала на встрече с жителями Нягани. «Я что тут „дворцы“ буду строить для бездомных животных и потом содержать все это? Извините, что я жестко. Это моя собака? Это я ее бросила?! Это вы ее бросили! Вот теперь подберите и пристройте», — сказала Комарова, отвечая на вопрос жительницы Нягани. Женщина спросила, как будет решаться проблема с брошенными животными. Она рассказала о бездомной собаке, которая живет в ее дворе.