30 сентября 2023
29 сентября 2023

Губернатор ХМАО отказалась строить «дворцы» для бездомных животных

© Служба новостей «URA.RU»
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Выступление Владимира Путина на пленарной сессии ПМЭФ 2023. Санкт-Петербург, комарова наталья
Губернатор Комарова провела встречу с жителями Нягани Фото:

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова не будет строить «дворцы» для бездомных животных. Такое заявление она сделала на встрече с жителями Нягани.

«Я что тут „дворцы“ буду строить для бездомных животных и потом содержать все это? Извините, что я жестко. Это моя собака? Это я ее бросила?! Это вы ее бросили! Вот теперь подберите и пристройте», — сказала Комарова, отвечая на вопрос жительницы Нягани.

Женщина спросила, как будет решаться проблема с брошенными животными. Она рассказала о бездомной собаке, которая живет в ее дворе.

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Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова не будет строить «дворцы» для бездомных животных. Такое заявление она сделала на встрече с жителями Нягани. «Я что тут „дворцы“ буду строить для бездомных животных и потом содержать все это? Извините, что я жестко. Это моя собака? Это я ее бросила?! Это вы ее бросили! Вот теперь подберите и пристройте», — сказала Комарова, отвечая на вопрос жительницы Нягани. Женщина спросила, как будет решаться проблема с брошенными животными. Она рассказала о бездомной собаке, которая живет в ее дворе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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