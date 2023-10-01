В Перми вечером первого октября перевернулся на крышу легковой автомобиль на улице Солдатова. Об этом сообщили очевидцы ДТП в соцсети.
«Перевертыш на Солдатова. Вроде Форд. Будьте внимательны на дороге», — сообщение очевидцев опубликовано в группе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте».
По словам очевидцев аварии, в ДТП виноват другой водитель легкового автомобиля, предположительно марки Duster. Информации о пострадавших нет.
Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в управление ГИБДД МВД России по Пермскому краю, чтобы выяснить причины ДТП. Ответ ожидается.
Ранее 30 сентября произошло массовое ДТП с участием большегруза на трассе Кунгур-Соликамск в Пермском крае. В результате аварии пострадали два человека, осуществляющие дорожные работы на участке. Оба были доставлены в больницу.
В Перми перевернулся легковой автомобиль из-за аварии на улице Солдатова
Фото: группа «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/chp_dtp_perm
В Перми вечером первого октября перевернулся на крышу легковой автомобиль на улице Солдатова. Об этом сообщили очевидцы ДТП в соцсети. «Перевертыш на Солдатова. Вроде Форд. Будьте внимательны на дороге», — сообщение очевидцев опубликовано в группе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте». По словам очевидцев аварии, в ДТП виноват другой водитель легкового автомобиля, предположительно марки Duster. Информации о пострадавших нет. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в управление ГИБДД МВД России по Пермскому краю, чтобы выяснить причины ДТП. Ответ ожидается. Ранее 30 сентября произошло массовое ДТП с участием большегруза на трассе Кунгур-Соликамск в Пермском крае. В результате аварии пострадали два человека, осуществляющие дорожные работы на участке. Оба были доставлены в больницу.