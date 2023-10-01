В Перми из-за аварии легковушка перевернулась на крышу Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Перми вечером первого октября перевернулся на крышу легковой автомобиль на улице Солдатова. Об этом сообщили очевидцы ДТП в соцсети.

«Перевертыш на Солдатова. Вроде Форд. Будьте внимательны на дороге», — сообщение очевидцев опубликовано в группе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидцев аварии, в ДТП виноват другой водитель легкового автомобиля, предположительно марки Duster. Информации о пострадавших нет.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в управление ГИБДД МВД России по Пермскому краю, чтобы выяснить причины ДТП. Ответ ожидается.

Ранее 30 сентября произошло массовое ДТП с участием большегруза на трассе Кунгур-Соликамск в Пермском крае. В результате аварии пострадали два человека, осуществляющие дорожные работы на участке. Оба были доставлены в больницу.