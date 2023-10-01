01 октября 2023
30 сентября 2023

В Перми перевернулся автомобиль на улице Солдатова. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Фестиваль военных духовых оркестров "Фанфары Прикамья". Пермь, инспектор дпс, жезл дпс, инспектор гибдд
В Перми из-за аварии легковушка перевернулась на крышу Фото:

В Перми вечером первого октября перевернулся на крышу легковой автомобиль на улице Солдатова. Об этом сообщили очевидцы ДТП в соцсети.

«Перевертыш на Солдатова. Вроде Форд. Будьте внимательны на дороге», — сообщение очевидцев опубликовано в группе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидцев аварии, в ДТП виноват другой водитель легкового автомобиля, предположительно марки Duster. Информации о пострадавших нет.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в управление ГИБДД МВД России по Пермскому краю, чтобы выяснить причины ДТП. Ответ ожидается.

Ранее 30 сентября произошло массовое ДТП с участием большегруза на трассе Кунгур-Соликамск в Пермском крае. В результате аварии пострадали два человека, осуществляющие дорожные работы на участке. Оба были доставлены в больницу.

В Перми перевернулся легковой автомобиль из-за аварии на улице Солдатова
В Перми перевернулся легковой автомобиль из-за аварии на улице Солдатова
Фото:

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В Перми вечером первого октября перевернулся на крышу легковой автомобиль на улице Солдатова. Об этом сообщили очевидцы ДТП в соцсети. «Перевертыш на Солдатова. Вроде Форд. Будьте внимательны на дороге», — сообщение очевидцев опубликовано в группе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте». По словам очевидцев аварии, в ДТП виноват другой водитель легкового автомобиля, предположительно марки Duster. Информации о пострадавших нет. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в управление ГИБДД МВД России по Пермскому краю, чтобы выяснить причины ДТП. Ответ ожидается. Ранее 30 сентября произошло массовое ДТП с участием большегруза на трассе Кунгур-Соликамск в Пермском крае. В результате аварии пострадали два человека, осуществляющие дорожные работы на участке. Оба были доставлены в больницу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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