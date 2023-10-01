01 октября 2023

Боррель: Европа должна заставить украинцев потрудиться для вступления в ЕС

© Служба новостей «URA.RU»
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НАТО. Москва. stock, Жозеп Боррель, stock
Боррель рассказал о трудностях, которые ждут Украину перед вступлением в ЕС Фото:

Украина должна провести большую работу по подготовке к вступлению в Евросоюз. Европейская дипломатия заставит украинское общество потрудиться для этого. Такое заявление сделал в Киеве верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Вы должны сделать все, чтобы заставить украинское общество работать для вступления в ЕС. Вступление Украины в Евросоюз не произойдет ни завтра, ни послезавтра, но мы хотим, чтобы это произошло раньше, а не позже, поскольку это самая лучшая гарантия безопасности страны», — заявление Борреля перед сотрудниками миссии ЕС на Украине было опубликовано в соцсети «Х».

По мнению Борреля, ЕС поддерживает Украину на двух фронтах. Один из них находится непосредственно на поле боя, где гибнут солдаты. А другой фронт поддержки состоит в том, чтобы Украина стала членом Европейского союза. Боррель добавил, что украинцы склоняются к европейским ценностям.

Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель говорил — в европейском обществе есть мнение, что помощь Евросоюза Украине только продлевает ее конфликт с Россией. Многие европейцы считают, что войну необходимо заканчивать, надо приступать к мирным переговорам.

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Украина должна провести большую работу по подготовке к вступлению в Евросоюз. Европейская дипломатия заставит украинское общество потрудиться для этого. Такое заявление сделал в Киеве верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. «Вы должны сделать все, чтобы заставить украинское общество работать для вступления в ЕС. Вступление Украины в Евросоюз не произойдет ни завтра, ни послезавтра, но мы хотим, чтобы это произошло раньше, а не позже, поскольку это самая лучшая гарантия безопасности страны», — заявление Борреля перед сотрудниками миссии ЕС на Украине было опубликовано в соцсети «Х». По мнению Борреля, ЕС поддерживает Украину на двух фронтах. Один из них находится непосредственно на поле боя, где гибнут солдаты. А другой фронт поддержки состоит в том, чтобы Украина стала членом Европейского союза. Боррель добавил, что украинцы склоняются к европейским ценностям. Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель говорил — в европейском обществе есть мнение, что помощь Евросоюза Украине только продлевает ее конфликт с Россией. Многие европейцы считают, что войну необходимо заканчивать, надо приступать к мирным переговорам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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