Боррель: Европа должна заставить украинцев потрудиться для вступления в ЕС

02 октября 2023 в 00:31 Размер текста - 17 +

Боррель рассказал о трудностях, которые ждут Украину перед вступлением в ЕС Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Украина должна провести большую работу по подготовке к вступлению в Евросоюз. Европейская дипломатия заставит украинское общество потрудиться для этого. Такое заявление сделал в Киеве верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. «Вы должны сделать все, чтобы заставить украинское общество работать для вступления в ЕС. Вступление Украины в Евросоюз не произойдет ни завтра, ни послезавтра, но мы хотим, чтобы это произошло раньше, а не позже, поскольку это самая лучшая гарантия безопасности страны», — заявление Борреля перед сотрудниками миссии ЕС на Украине было опубликовано в соцсети «Х». По мнению Борреля, ЕС поддерживает Украину на двух фронтах. Один из них находится непосредственно на поле боя, где гибнут солдаты. А другой фронт поддержки состоит в том, чтобы Украина стала членом Европейского союза. Боррель добавил, что украинцы склоняются к европейским ценностям. Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель говорил — в европейском обществе есть мнение, что помощь Евросоюза Украине только продлевает ее конфликт с Россией. Многие европейцы считают, что войну необходимо заканчивать, надо приступать к мирным переговорам.

Украина должна провести большую работу по подготовке к вступлению в Евросоюз. Европейская дипломатия заставит украинское общество потрудиться для этого. Такое заявление сделал в Киеве верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. «Вы должны сделать все, чтобы заставить украинское общество работать для вступления в ЕС. Вступление Украины в Евросоюз не произойдет ни завтра, ни послезавтра, но мы хотим, чтобы это произошло раньше, а не позже, поскольку это самая лучшая гарантия безопасности страны», — заявление Борреля перед сотрудниками миссии ЕС на Украине было опубликовано в соцсети «Х». По мнению Борреля, ЕС поддерживает Украину на двух фронтах. Один из них находится непосредственно на поле боя, где гибнут солдаты. А другой фронт поддержки состоит в том, чтобы Украина стала членом Европейского союза. Боррель добавил, что украинцы склоняются к европейским ценностям. Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель говорил — в европейском обществе есть мнение, что помощь Евросоюза Украине только продлевает ее конфликт с Россией. Многие европейцы считают, что войну необходимо заканчивать, надо приступать к мирным переговорам.