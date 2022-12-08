Боррель признал усталость европейцев от Украины

08 декабря 2022 в 15:37 Размер текста - 17 +

Часть европейцев призывают власти остановить помощь Украине, отметил Боррель Фото: Валентина Свистунова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В европейском обществе есть мнение, что помощь Евросоюза Украине только продлевает ее конфликт с Россией. Об этом сообщил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель в ходе заседания Европейского оборонного агентства. «Я знаю, что есть в Европе общественное мнение, которое утверждает, что чем дольше мы помогаем Украине, тем дольше будет длиться конфликт. „Если вы хотите прекратить его, прекратите поддерживать Украину, и военные действия закончатся“, — говорят они. Конечно! Но как они закончатся? Это важный вопрос», — сказал Боррель в ходе своего выступления. Его трансляция велась на официальном сайте Еврокомиссии. Ранее тяжелые времена в Европе из-за Украины признал и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он отмечал повышение счетов европейцев за продукты питания и электроэнергию, сообщает «Федеральное агентство новостей». Несмотря на это, он призвал Североатлантический альянс нарастить поставки оружия на Украину для мирного урегулирования конфликта, отмечают «Народные новости России».

В европейском обществе есть мнение, что помощь Евросоюза Украине только продлевает ее конфликт с Россией. Об этом сообщил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель в ходе заседания Европейского оборонного агентства. «Я знаю, что есть в Европе общественное мнение, которое утверждает, что чем дольше мы помогаем Украине, тем дольше будет длиться конфликт. „Если вы хотите прекратить его, прекратите поддерживать Украину, и военные действия закончатся“, — говорят они. Конечно! Но как они закончатся? Это важный вопрос», — сказал Боррель в ходе своего выступления. Его трансляция велась на официальном сайте Еврокомиссии. Ранее тяжелые времена в Европе из-за Украины признал и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он отмечал повышение счетов европейцев за продукты питания и электроэнергию, сообщает «Федеральное агентство новостей». Несмотря на это, он призвал Североатлантический альянс нарастить поставки оружия на Украину для мирного урегулирования конфликта, отмечают «Народные новости России».