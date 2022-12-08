Боррель признал усталость европейцев от Украины

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Евромайдан. Киев, флаг украины, флаг евросоюза
Часть европейцев призывают власти остановить помощь Украине, отметил Боррель Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В европейском обществе есть мнение, что помощь Евросоюза Украине только продлевает ее конфликт с Россией. Об этом сообщил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель в ходе заседания Европейского оборонного агентства.

«Я знаю, что есть в Европе общественное мнение, которое утверждает, что чем дольше мы помогаем Украине, тем дольше будет длиться конфликт. „Если вы хотите прекратить его, прекратите поддерживать Украину, и военные действия закончатся“, — говорят они. Конечно! Но как они закончатся? Это важный вопрос», — сказал Боррель в ходе своего выступления. Его трансляция велась на официальном сайте Еврокомиссии.

Ранее тяжелые времена в Европе из-за Украины признал и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он отмечал повышение счетов европейцев за продукты питания и электроэнергию, сообщает «Федеральное агентство новостей». Несмотря на это, он призвал Североатлантический альянс нарастить поставки оружия на Украину для мирного урегулирования конфликта, отмечают «Народные новости России».

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В европейском обществе есть мнение, что помощь Евросоюза Украине только продлевает ее конфликт с Россией. Об этом сообщил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель в ходе заседания Европейского оборонного агентства. «Я знаю, что есть в Европе общественное мнение, которое утверждает, что чем дольше мы помогаем Украине, тем дольше будет длиться конфликт. „Если вы хотите прекратить его, прекратите поддерживать Украину, и военные действия закончатся“, — говорят они. Конечно! Но как они закончатся? Это важный вопрос», — сказал Боррель в ходе своего выступления. Его трансляция велась на официальном сайте Еврокомиссии. Ранее тяжелые времена в Европе из-за Украины признал и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он отмечал повышение счетов европейцев за продукты питания и электроэнергию, сообщает «Федеральное агентство новостей». Несмотря на это, он призвал Североатлантический альянс нарастить поставки оружия на Украину для мирного урегулирования конфликта, отмечают «Народные новости России».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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