Инспекторы нацпарка не рекомендуют приближаться к хищникам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) инспекторы встретили голодного медведя. Как рассказали в пресс-службе нацпарка, хищник ел, что он делает постоянно перед зимней спячкой.

«Он явно никуда не торопился, и, удобно расположившись в редком лесочке. Занимался обычным для этого времени года делом: что-то ел», — сообщили в учреждении.

Осенью медведи медлительны. Они заняты поисками пропитания. Много съесть означает комфортную спячку зимой. Поэтому медведи в настоящее время постоянно жуются.

Также хищники обзаводятся густым подшерстком. Без него комфортный сон невозможен, даже в теплой берлоге. Медведи заняты ее поисками, что является еще одной причиной неспешного обхода лесных угодий.

При этом если потребуется, хищники могут развивать скорость до 60 километров в час. В связи с этим туристам не рекомендуют приближение к хищникам. Безопасней наблюдать с ними со стороны.