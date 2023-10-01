01 октября 2023
30 сентября 2023

В челябинском нацпарке встретили голодного медведя. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинский зоопарк. Челябинск, малыш, жара, лето, зной, бурый медведь
Инспекторы нацпарка не рекомендуют приближаться к хищникам Фото:

В нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) инспекторы встретили голодного медведя. Как рассказали в пресс-службе нацпарка, хищник ел, что он делает постоянно перед зимней спячкой.

«Он явно никуда не торопился, и, удобно расположившись в редком лесочке. Занимался обычным для этого времени года делом: что-то ел», — сообщили в учреждении.

Осенью медведи медлительны. Они заняты поисками пропитания. Много съесть означает комфортную спячку зимой. Поэтому медведи в настоящее время постоянно жуются.

Также хищники обзаводятся густым подшерстком. Без него комфортный сон невозможен, даже в теплой берлоге. Медведи заняты ее поисками, что является еще одной причиной неспешного обхода лесных угодий.

При этом если потребуется, хищники могут развивать скорость до 60 километров в час. В связи с этим туристам не рекомендуют приближение к хищникам. Безопасней наблюдать с ними со стороны.

Осенью медведи готовятся к зимней спячке
Осенью медведи готовятся к зимней спячке
Фото:

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В нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) инспекторы встретили голодного медведя. Как рассказали в пресс-службе нацпарка, хищник ел, что он делает постоянно перед зимней спячкой. «Он явно никуда не торопился, и, удобно расположившись в редком лесочке. Занимался обычным для этого времени года делом: что-то ел», — сообщили в учреждении. Осенью медведи медлительны. Они заняты поисками пропитания. Много съесть означает комфортную спячку зимой. Поэтому медведи в настоящее время постоянно жуются. Также хищники обзаводятся густым подшерстком. Без него комфортный сон невозможен, даже в теплой берлоге. Медведи заняты ее поисками, что является еще одной причиной неспешного обхода лесных угодий. При этом если потребуется, хищники могут развивать скорость до 60 километров в час. В связи с этим туристам не рекомендуют приближение к хищникам. Безопасней наблюдать с ними со стороны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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