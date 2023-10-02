В России возник дефицит вакцин от вируса, парализующего детей

Регионы РФ столкнулись с нехваткой вакцин от полиомиелита

02 октября 2023 в 10:29 Размер текста - 17 +

Российский препарат «Полиоваксин» не поступает в российские частные клиники Фото: Денис Моргунов © URA.RU Некоторые регионы России столкнулись с нехваткой вакцин от полиомиелита (заболевание, вызывающее спинномозговой паралич у детей — прим. URA.RU). Причиной тому стало прекращение поставок препаратов западными компаниями. «В ряде регионов РФ начала ощущаться нехватка вакцин для профилактики детей от полиомиелита», — пишет « Коммерсант ». Уточняется, что хоть большинство препаратов не попали под санкции Запада, некоторые зарубежные производители лекарств прекратили поставки в РФ из-за проблем с логистикой. Также дефицит объясняется внеочередной вакцинацией детей в Дагестане, Ингушетии и Карачаево-Черкесии в начале 2023 года. Об этом заявила соучредитель АНО «Коллективный иммунитет» Антонина Обласова. Кроме того, в РФ перешли на новый препарат «Полиоваксин», появившийся на рынке в апреле этого года. Несмотря на то, что компания-производитель наращивает объемы выпуска вакцины, препарат попросту не поступает в частные клиники.

Некоторые регионы России столкнулись с нехваткой вакцин от полиомиелита (заболевание, вызывающее спинномозговой паралич у детей — прим. URA.RU). Причиной тому стало прекращение поставок препаратов западными компаниями. «В ряде регионов РФ начала ощущаться нехватка вакцин для профилактики детей от полиомиелита», — пишет «Коммерсант». Уточняется, что хоть большинство препаратов не попали под санкции Запада, некоторые зарубежные производители лекарств прекратили поставки в РФ из-за проблем с логистикой. Также дефицит объясняется внеочередной вакцинацией детей в Дагестане, Ингушетии и Карачаево-Черкесии в начале 2023 года. Об этом заявила соучредитель АНО «Коллективный иммунитет» Антонина Обласова. Кроме того, в РФ перешли на новый препарат «Полиоваксин», появившийся на рынке в апреле этого года. Несмотря на то, что компания-производитель наращивает объемы выпуска вакцины, препарат попросту не поступает в частные клиники.