В России возник дефицит вакцин от вируса, парализующего детей

Регионы РФ столкнулись с нехваткой вакцин от полиомиелита
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Российский препарат «Полиоваксин» не поступает в российские частные клиники Фото:

Некоторые регионы России столкнулись с нехваткой вакцин от полиомиелита (заболевание, вызывающее спинномозговой паралич у детей — прим. URA.RU). Причиной тому стало прекращение поставок препаратов западными компаниями.

«В ряде регионов РФ начала ощущаться нехватка вакцин для профилактики детей от полиомиелита», — пишет «Коммерсант». Уточняется, что хоть большинство препаратов не попали под санкции Запада, некоторые зарубежные производители лекарств прекратили поставки в РФ из-за проблем с логистикой.

Также дефицит объясняется внеочередной вакцинацией детей в Дагестане, Ингушетии и Карачаево-Черкесии в начале 2023 года. Об этом заявила соучредитель АНО «Коллективный иммунитет» Антонина Обласова.

Кроме того, в РФ перешли на новый препарат «Полиоваксин», появившийся на рынке в апреле этого года. Несмотря на то, что компания-производитель наращивает объемы выпуска вакцины, препарат попросту не поступает в частные клиники.

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Некоторые регионы России столкнулись с нехваткой вакцин от полиомиелита (заболевание, вызывающее спинномозговой паралич у детей — прим. URA.RU). Причиной тому стало прекращение поставок препаратов западными компаниями. «В ряде регионов РФ начала ощущаться нехватка вакцин для профилактики детей от полиомиелита», — пишет «Коммерсант». Уточняется, что хоть большинство препаратов не попали под санкции Запада, некоторые зарубежные производители лекарств прекратили поставки в РФ из-за проблем с логистикой. Также дефицит объясняется внеочередной вакцинацией детей в Дагестане, Ингушетии и Карачаево-Черкесии в начале 2023 года. Об этом заявила соучредитель АНО «Коллективный иммунитет» Антонина Обласова. Кроме того, в РФ перешли на новый препарат «Полиоваксин», появившийся на рынке в апреле этого года. Несмотря на то, что компания-производитель наращивает объемы выпуска вакцины, препарат попросту не поступает в частные клиники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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