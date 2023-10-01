01 октября 2023

В ЦВО решили судьбу многодетного участника СВО, который просил о помощи Путина

© Служба новостей «URA.RU»
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Участник СВО Александр Пылков. Курган , автомат калашникова, автомат, оружие, триколор, военная одежда, сво
Участника СВО переведут на службу поближе к дому, чтобы он смог помогать семье Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

После новости URA.RU многодетного участника СВО из Верхней Пышмы (Свердловская область) Владимира Ющенко переведут на военную службу поближе к дому, чтобы мужчина смог помогать больной супруге. В семье бойца трое малолетних детей, а у супруги стоит диагноз — артроз колена. После многочисленных отказов по переводу солдат решил обратиться за помощью к корреспонденту URA.RU.

«Если честно, то я не ожидал, что мой вопрос решится так быстро. Дело в том, что до того, как моя история была опубликована в URA.RU, надежды на то, что меня поближе переведут к дому, не было. Однако о моей ситуации узнали в ЦВО. После этого, оценив всю сложность моей ситуации, командование приняло решение перевести меня на службу в военную часть поближе к дому. Теперь я жду официальных документов о переводе. Я благодарен редакции агентства, ЦВО и, конечно, моему командованию», — поделился Ющенко.

Редакция URA.RU направила официальный запрос в Центральный военный округ (ЦВО). На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало о том, что отец троих детей из Верхней Пышмы, ушедший на спецоперацию добровольцем, попросил о помощи президента РФ. Дело в том, что у многодетного отца заболела супруга, и это осложнило уход за малолетними детьми. Боец просил свое командование о том, чтобы его перенаправили на военную службу поближе к дому, но солдату отказали.

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После новости URA.RU многодетного участника СВО из Верхней Пышмы (Свердловская область) Владимира Ющенко переведут на военную службу поближе к дому, чтобы мужчина смог помогать больной супруге. В семье бойца трое малолетних детей, а у супруги стоит диагноз — артроз колена. После многочисленных отказов по переводу солдат решил обратиться за помощью к корреспонденту URA.RU. «Если честно, то я не ожидал, что мой вопрос решится так быстро. Дело в том, что до того, как моя история была опубликована в URA.RU, надежды на то, что меня поближе переведут к дому, не было. Однако о моей ситуации узнали в ЦВО. После этого, оценив всю сложность моей ситуации, командование приняло решение перевести меня на службу в военную часть поближе к дому. Теперь я жду официальных документов о переводе. Я благодарен редакции агентства, ЦВО и, конечно, моему командованию», — поделился Ющенко. Редакция URA.RU направила официальный запрос в Центральный военный округ (ЦВО). На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU писало о том, что отец троих детей из Верхней Пышмы, ушедший на спецоперацию добровольцем, попросил о помощи президента РФ. Дело в том, что у многодетного отца заболела супруга, и это осложнило уход за малолетними детьми. Боец просил свое командование о том, чтобы его перенаправили на военную службу поближе к дому, но солдату отказали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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