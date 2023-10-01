В ЦВО решили судьбу многодетного участника СВО, который просил о помощи Путина

Участника СВО переведут на службу поближе к дому, чтобы он смог помогать семье Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

После новости URA.RU многодетного участника СВО из Верхней Пышмы (Свердловская область) Владимира Ющенко переведут на военную службу поближе к дому, чтобы мужчина смог помогать больной супруге. В семье бойца трое малолетних детей, а у супруги стоит диагноз — артроз колена. После многочисленных отказов по переводу солдат решил обратиться за помощью к корреспонденту URA.RU.

«Если честно, то я не ожидал, что мой вопрос решится так быстро. Дело в том, что до того, как моя история была опубликована в URA.RU, надежды на то, что меня поближе переведут к дому, не было. Однако о моей ситуации узнали в ЦВО. После этого, оценив всю сложность моей ситуации, командование приняло решение перевести меня на службу в военную часть поближе к дому. Теперь я жду официальных документов о переводе. Я благодарен редакции агентства, ЦВО и, конечно, моему командованию», — поделился Ющенко.

Редакция URA.RU направила официальный запрос в Центральный военный округ (ЦВО). На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало о том, что отец троих детей из Верхней Пышмы, ушедший на спецоперацию добровольцем, попросил о помощи президента РФ. Дело в том, что у многодетного отца заболела супруга, и это осложнило уход за малолетними детьми. Боец просил свое командование о том, чтобы его перенаправили на военную службу поближе к дому, но солдату отказали.