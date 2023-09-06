Многодетный участник СВО из Екатеринбурга просит о помощи Путина

07 сентября 2023 в 07:45 Размер текста - 17 +

Боец российской армии просит Владимира Путина о помощи, чтобы перевестись в войсковую часть поближе к дому Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Отец троих детей из Верхней Пышмы (Свердловская область) Владимир Ющенко, который ушел на спецоперацию добровольцем, просит о помощи президента России Владимира Путина. Дело в том, что у мужчины заболела супруга, и это осложнило уход за малолетними детьми. Солдат просил свое командование о том, чтобы его перенаправили на военную службу поближе к дому, но бойцу отказали. Мужчина переживает, что никто, кроме президента, ему не поможет. Своей ситуацией он поделился с журналистом URA.RU. «Я отец троих детей. Когда Владимир Путин объявил о проведении спецоперации, я не стал дожидаться повестки. Сам пошел за повесткой в военкомат. До сегодняшнего дня я исполнял свой гражданский долг. Я даже не мог подумать, что окажусь в подобной ситуации. Недавно заболела моя супруга. У нее обнаружили артроз колена, ходить больно. Я хотел сначала уйти в отпуск, как многодетный отец, по семейным обстоятельствам, но в основной не отпустили. Потом я решил подписать контракт, чтобы быть ближе к дому и помогать семье. Но и контракт не дали заключить. Один я эту проблему решить не могу. Видимо, Владимира Путина придется о помощи просить», — поделился с корреспондентом агентства младший сержант Ющенко. Редакция URA.RU направила официальный запрос в пресс-службу Министерства обороны России. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU писало о том, что овдовевшего отца-одиночку из Екатеринбурга повторно отправляют на СВО. Семью бойца постигло горе — во время отпуска у солдата умерла жена. Мужчина остался вдовцом и отцом-одиночкой. Боец обратился в военкомат, чтобы написать рапорт об увольнении, но сделать это ему не удалось. Позже в ситуацию вмешался губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, и мужчину оставили в семье. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Отец троих детей из Верхней Пышмы (Свердловская область) Владимир Ющенко, который ушел на спецоперацию добровольцем, просит о помощи президента России Владимира Путина. Дело в том, что у мужчины заболела супруга, и это осложнило уход за малолетними детьми. Солдат просил свое командование о том, чтобы его перенаправили на военную службу поближе к дому, но бойцу отказали. Мужчина переживает, что никто, кроме президента, ему не поможет. Своей ситуацией он поделился с журналистом URA.RU. «Я отец троих детей. Когда Владимир Путин объявил о проведении спецоперации, я не стал дожидаться повестки. Сам пошел за повесткой в военкомат. До сегодняшнего дня я исполнял свой гражданский долг. Я даже не мог подумать, что окажусь в подобной ситуации. Недавно заболела моя супруга. У нее обнаружили артроз колена, ходить больно. Я хотел сначала уйти в отпуск, как многодетный отец, по семейным обстоятельствам, но в основной не отпустили. Потом я решил подписать контракт, чтобы быть ближе к дому и помогать семье. Но и контракт не дали заключить. Один я эту проблему решить не могу. Видимо, Владимира Путина придется о помощи просить», — поделился с корреспондентом агентства младший сержант Ющенко. Редакция URA.RU направила официальный запрос в пресс-службу Министерства обороны России. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU писало о том, что овдовевшего отца-одиночку из Екатеринбурга повторно отправляют на СВО. Семью бойца постигло горе — во время отпуска у солдата умерла жена. Мужчина остался вдовцом и отцом-одиночкой. Боец обратился в военкомат, чтобы написать рапорт об увольнении, но сделать это ему не удалось. Позже в ситуацию вмешался губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, и мужчину оставили в семье.