01 октября 2023

Пермяк избил девушку на скамейке. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Драка. Кулаки. Курган, драка, кулак, угроза, насилие, ссора, агрессия, злость, кулаки, разборки
Парень с кулаками набросился на девушку Фото:

В Перми молодой человек избил девушку, когда они сидели на скамейке во дворе дома в Индустриальном районе. Видеозапись случившегося опубликовали местные жители в сообществе «Плохие новости Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

«В ночь с 29 на 30 сентября по ул. Стахановской молодой человек избивал девушку. Оба были выпившие, у парня в руках была бутылка с пивом. На ругань соседей пермяк почти никак не отреагировал. Девушка его не боялась, а после избиения взяла за руку и увела», — сообщили очевидцы произошедшего.

По словам местных жителей, они вызывали полицию, но никто не приехал. URA.RU вило запрос в пресс-службу УМВД по городу Перми.

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В Перми молодой человек избил девушку, когда они сидели на скамейке во дворе дома в Индустриальном районе. Видеозапись случившегося опубликовали местные жители в сообществе «Плохие новости Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «В ночь с 29 на 30 сентября по ул. Стахановской молодой человек избивал девушку. Оба были выпившие, у парня в руках была бутылка с пивом. На ругань соседей пермяк почти никак не отреагировал. Девушка его не боялась, а после избиения взяла за руку и увела», — сообщили очевидцы произошедшего. По словам местных жителей, они вызывали полицию, но никто не приехал. URA.RU вило запрос в пресс-службу УМВД по городу Перми.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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