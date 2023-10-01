Парень с кулаками набросился на девушку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Перми молодой человек избил девушку, когда они сидели на скамейке во дворе дома в Индустриальном районе. Видеозапись случившегося опубликовали местные жители в сообществе «Плохие новости Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

«В ночь с 29 на 30 сентября по ул. Стахановской молодой человек избивал девушку. Оба были выпившие, у парня в руках была бутылка с пивом. На ругань соседей пермяк почти никак не отреагировал. Девушка его не боялась, а после избиения взяла за руку и увела», — сообщили очевидцы произошедшего.

По словам местных жителей, они вызывали полицию, но никто не приехал. URA.RU вило запрос в пресс-службу УМВД по городу Перми.