В Пермском крае за 1,5 млн рублей ищут строителей причала в музее «Хохловка»

Музей «Хохловка» сможет принимать пассажирские суда Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Пермский краеведческий музей через электронные торги ищет подрядчика для возведения модульного причала для приема маломерных и круизных судов в этнографическом музее «Хохловка». На эти цели предусмотрено более 1,5 млн рублей.

«Дноуглубительные работы и устройство модульного причала для приема маломерных судов и круизных пассажирских судов в музее „Хохловка“. Этап первый, начальная и максимальная цена контракта — 1,56 млн рублей из бюджета Пермского края. Дата начала выполнения работ — 23 октября 2023 года, дата окончания работ — 15 декабря 2023 года», — сообщается в техзадании в сервисе торгов «Сбербанк-АСТ».

Согласно документу, модульный причал представляет собой деревянную избу с русской печью. По условиям контракта подрядчику необходимо провести работы по обустройству освещения. Для этого причал оборудуют светильниками и аккумуляторами. Также на объекте будет работать громкоговоритель.

Ранее власти края сообщали, что работы по изготовлению модульного причала на территории «Хохловки» будет выполнять компания «Пермская судоверфь». Предполагалось, что пристань будут использовать для посадки и высадки пассажиров как с маломерных, так и с транзитных пассажирских судов.