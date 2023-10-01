В Кургане стали активнее подключать дома к отоплению. Список

02 октября 2023 в 13:10 Размер текста - 17 +

В Кургане отопление дали жителям 149 многоквартирных домов и начнут подавать теплоноситель еще в 172 дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане к отоплению подключили 149 многоквартирных жилых домов и пообещали подключить в течение дня жильцов еще 172 домов. Об этом сообщает Курганская генерирующая компания (КГК) в соцсети «ВКонтакте». «29 и 30 сентября произведено заполнение тепловых сетей на 149 многоквартирных домов. Обслуживающие организации 115 домов подтвердили получение теплоносителя на нужды отопления. <…> Сегодня в течение дня производится заполнение тепловых сетей на 172 многоквартирных дома. Жалоб на отсутствие теплоносителя от управляющих компаний в адрес тепловых сетей не поступало», — сообщили в КГК. Представители организации отмечают, что в дни запуска теплоснабжения параметры на тепловых пунктах могут быть снижены. ПАО «КГК» сообщает, что в случае если специалисты обслуживающих организаций видят, что на вводе в дом снижены параметры, то должны сообщить об этом в службу контроля качества тепловых сетей. Также, жителям нужно обратиться в свою обслуживающую организацию, если на третьи сутки после публикации адреса в списке запущенных домов в квартире не будет тепла или отопительные приборы будут неравномерно прогреты. Список домов, подключенных к теплоносителю 29—30 сентября Скрин из группы ПАО КГК «ВКонтакте», https://vk.com/kgk_kurgan

В Кургане к отоплению подключили 149 многоквартирных жилых домов и пообещали подключить в течение дня жильцов еще 172 домов. Об этом сообщает Курганская генерирующая компания (КГК) в соцсети «ВКонтакте». «29 и 30 сентября произведено заполнение тепловых сетей на 149 многоквартирных домов. Обслуживающие организации 115 домов подтвердили получение теплоносителя на нужды отопления. <…> Сегодня в течение дня производится заполнение тепловых сетей на 172 многоквартирных дома. Жалоб на отсутствие теплоносителя от управляющих компаний в адрес тепловых сетей не поступало», — сообщили в КГК. Представители организации отмечают, что в дни запуска теплоснабжения параметры на тепловых пунктах могут быть снижены. ПАО «КГК» сообщает, что в случае если специалисты обслуживающих организаций видят, что на вводе в дом снижены параметры, то должны сообщить об этом в службу контроля качества тепловых сетей. Также, жителям нужно обратиться в свою обслуживающую организацию, если на третьи сутки после публикации адреса в списке запущенных домов в квартире не будет тепла или отопительные приборы будут неравномерно прогреты.