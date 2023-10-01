01 октября 2023
30 сентября 2023

В Кургане стали активнее подключать дома к отоплению. Список

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт на тему отключения, включения отопления. Курган, холод, батарея, радиатор, отопление, батареи, отключение отопления
В Кургане отопление дали жителям 149 многоквартирных домов и начнут подавать теплоноситель еще в 172 дома Фото:

В Кургане к отоплению подключили 149 многоквартирных жилых домов и пообещали подключить в течение дня жильцов еще 172 домов. Об этом сообщает Курганская генерирующая компания (КГК) в соцсети «ВКонтакте».

«29 и 30 сентября произведено заполнение тепловых сетей на 149 многоквартирных домов. Обслуживающие организации 115 домов подтвердили получение теплоносителя на нужды отопления. <…> Сегодня в течение дня производится заполнение тепловых сетей на 172 многоквартирных дома. Жалоб на отсутствие теплоносителя от управляющих компаний в адрес тепловых сетей не поступало», — сообщили в КГК. Представители организации отмечают, что в дни запуска теплоснабжения параметры на тепловых пунктах могут быть снижены.

ПАО «КГК» сообщает, что в случае если специалисты обслуживающих организаций видят, что на вводе в дом снижены параметры, то должны сообщить об этом в службу контроля качества тепловых сетей. Также, жителям нужно обратиться в свою обслуживающую организацию, если на третьи сутки после публикации адреса в списке запущенных домов в квартире не будет тепла или отопительные приборы будут неравномерно прогреты.

Список домов, подключенных к теплоносителю 29—30 сентября
Список домов, подключенных к теплоносителю 29—30 сентября

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В Кургане к отоплению подключили 149 многоквартирных жилых домов и пообещали подключить в течение дня жильцов еще 172 домов. Об этом сообщает Курганская генерирующая компания (КГК) в соцсети «ВКонтакте». «29 и 30 сентября произведено заполнение тепловых сетей на 149 многоквартирных домов. Обслуживающие организации 115 домов подтвердили получение теплоносителя на нужды отопления. <…> Сегодня в течение дня производится заполнение тепловых сетей на 172 многоквартирных дома. Жалоб на отсутствие теплоносителя от управляющих компаний в адрес тепловых сетей не поступало», — сообщили в КГК. Представители организации отмечают, что в дни запуска теплоснабжения параметры на тепловых пунктах могут быть снижены. ПАО «КГК» сообщает, что в случае если специалисты обслуживающих организаций видят, что на вводе в дом снижены параметры, то должны сообщить об этом в службу контроля качества тепловых сетей. Также, жителям нужно обратиться в свою обслуживающую организацию, если на третьи сутки после публикации адреса в списке запущенных домов в квартире не будет тепла или отопительные приборы будут неравномерно прогреты.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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