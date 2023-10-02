В Белоруссии закончились оппозиционные партии

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Заседание общественной молодежной палаты. Курган, чиновник, законопроект, документы, заседание, руки, авторучка, бумаги к совещанию, депутат
Минюст Белоруссии оставил республику без оппозиционных партий Фото:

В Белоруссии осталось четыре партии из 15 фракций, которые действовали на начало 2023 года. Об этом сообщается на сайте Минюста республики.

Белорусское Министерство юстиции завершило перерегистрацию политических партий, после которой оппозиционных фракций в стране не осталось. Сейчас на территории республики действуют только Коммунистическая партия Белоруссии, Либерально-демократическая партия Белоруссии, Республиканская партия труда и справедливости, а также партия «Белая Русь», говорится в перечне на сайте ведомства. Еще в начале 2023 года на белорусской территории было 15 партий.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что оппозиция хотела устроить вооруженный мятеж в стране на фоне восстания, организованного бизнесменов Евгением Пригожиным в РФ, напоминает Life. По его словам, эти граждане намеревались продемонстрировать какие-то успехи своим западным кураторам, дополняет телеканал 360.

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В Белоруссии осталось четыре партии из 15 фракций, которые действовали на начало 2023 года. Об этом сообщается на сайте Минюста республики. Белорусское Министерство юстиции завершило перерегистрацию политических партий, после которой оппозиционных фракций в стране не осталось. Сейчас на территории республики действуют только Коммунистическая партия Белоруссии, Либерально-демократическая партия Белоруссии, Республиканская партия труда и справедливости, а также партия «Белая Русь», говорится в перечне на сайте ведомства. Еще в начале 2023 года на белорусской территории было 15 партий. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что оппозиция хотела устроить вооруженный мятеж в стране на фоне восстания, организованного бизнесменов Евгением Пригожиным в РФ, напоминает Life. По его словам, эти граждане намеревались продемонстрировать какие-то успехи своим западным кураторам, дополняет телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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