01 октября 2023

Бизнесмены обманули власть и снова поставили снесенный киоск в центре Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Низкий уровень самоизоляции. Обстановка в городе во время эпидемии коронавируса. Челябинск, киоск, время работы, отражение, макеев григорий
Предприниматели вернули киоск после проверки Фото:

В центре Перми предприниматели обманули сотрудников службы судебных приставов с демонтажем своего киоска-кофейни. Бизнесменам предписали убрать постройку, что они сделали, но после проверки нестационарный павильон вновь установили, сообщается в решении на сайте ГУ ФССП по Пермскому краю.

«Представители должника уведомили сотрудника ведомства о том, что киоск демонтирован, выездная проверка подтвердила данную информацию. Но как только исполнительное производство было окончено фактическим исполнением, предприниматели вернули объект на прежнее место», — говорится на сайте. Однако вскоре обман был раскрыт.

После выявления обмана бизнесменам вновь предъявили требование убрать объект. Киоск был установлен в центре города около кинотеатра «Октябрь» и Городского сада. Согласно градостроительной документации, данная территория относится к культурному наследию и достопримечательностям. Поэтому там может быть установлен только киоск по продаже журналов и газет с надписью «Печать», выполненный в ретро-стиле, а современный киоск по продаже продуктов питания не подходит по стилю, в связи с чем его постановили снести.

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В центре Перми предприниматели обманули сотрудников службы судебных приставов с демонтажем своего киоска-кофейни. Бизнесменам предписали убрать постройку, что они сделали, но после проверки нестационарный павильон вновь установили, сообщается в решении на сайте ГУ ФССП по Пермскому краю. «Представители должника уведомили сотрудника ведомства о том, что киоск демонтирован, выездная проверка подтвердила данную информацию. Но как только исполнительное производство было окончено фактическим исполнением, предприниматели вернули объект на прежнее место», — говорится на сайте. Однако вскоре обман был раскрыт. После выявления обмана бизнесменам вновь предъявили требование убрать объект. Киоск был установлен в центре города около кинотеатра «Октябрь» и Городского сада. Согласно градостроительной документации, данная территория относится к культурному наследию и достопримечательностям. Поэтому там может быть установлен только киоск по продаже журналов и газет с надписью «Печать», выполненный в ретро-стиле, а современный киоск по продаже продуктов питания не подходит по стилю, в связи с чем его постановили снести.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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