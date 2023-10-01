Бизнесмены обманули власть и снова поставили снесенный киоск в центре Перми

Предприниматели вернули киоск после проверки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В центре Перми предприниматели обманули сотрудников службы судебных приставов с демонтажем своего киоска-кофейни. Бизнесменам предписали убрать постройку, что они сделали, но после проверки нестационарный павильон вновь установили, сообщается в решении на сайте ГУ ФССП по Пермскому краю.

«Представители должника уведомили сотрудника ведомства о том, что киоск демонтирован, выездная проверка подтвердила данную информацию. Но как только исполнительное производство было окончено фактическим исполнением, предприниматели вернули объект на прежнее место», — говорится на сайте. Однако вскоре обман был раскрыт.

После выявления обмана бизнесменам вновь предъявили требование убрать объект. Киоск был установлен в центре города около кинотеатра «Октябрь» и Городского сада. Согласно градостроительной документации, данная территория относится к культурному наследию и достопримечательностям. Поэтому там может быть установлен только киоск по продаже журналов и газет с надписью «Печать», выполненный в ретро-стиле, а современный киоск по продаже продуктов питания не подходит по стилю, в связи с чем его постановили снести.