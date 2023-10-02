Российские власти усиливают защиту Арктики

02 октября 2023 в 17:13 Размер текста - 17 +

Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство продолжает развивать Севморпуть Фото: Владимир Андреев © URA.RU Власти РФ усиливают защиту Арктики. Для этого они развивают Архангельский транспортный узел: Архангельский порт более защищен, чем Мурманский, что важно в условиях санкций. Об этом URA.RU рассказал профессор, завкафедрой регионоведения, международных отношений и политологии САФУ им. Ломоносова Константин Зайков, комментируя совещание главы правительства РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами. По словам аналитика, развитие узла также поможет эффективнее снабжать отдаленные северные территории. Во вступительном слове Михаил Мишустин рассказал, что правительство продолжает системно развивать Северный морской путь (СМП). «Это важный транспортный коридор, который соединяет Владивосток и Архангельск, Азию и Европу. Причем располагается в российских территориальных водах и исключительной экономической зоне. Что позволяет владельцам грузов выбирать западное или восточное направление поставок в зависимости от их потребностей. Это особенно востребовано сейчас, когда логистические цепочки динамично перестраиваются, и имеет решающее значение для безопасности нашей страны», — подчеркнул глава правительства. По его словам, настоящее время подготовлена «дорожная карта» по усилению ключевого для Арктики Архангельского транспортного узла. Отмечается, что там предусмотрено обустройство глубоководного района и терминала для свинцово-цинкового концентрата, улучшение газо- и электроснабжения, расширение судоходных путей на реках Двине и Печоре и водных подходов к предприятиям, железных и автомобильных дорог. В том числе речь идет об обновлении и создании новых научных центров и профессиональных учебных заведений. «Бесперебойную навигацию обеспечат цифровизация судоходства и строительство дизельного ледокола нового проекта», — добавил Мишустин. Председатель правительства подчеркнул, что комплексный план развития Архангельского узла «укрепит транспортный каркас» в северо-западной части России. Мишустин выразил надежду, что до конца 2030-х годов перевозки через Архангельский порт утроятся. «Это позволит реализовать ряд крупных промышленных проектов, благодаря чему появятся новые рабочие места по всей стране на сотнях предприятий, которые будут задействованы в создании и эксплуатации новых перевалочных и производственных мощностей», — сказал премьер-министр. Правительство РФ развивает Архангельский транспортный узел для снабжения отдаленных территорий всем необходимым, а также для защиты российской Арктики, считает профессор, заведующий кафедры регионоведения, международных отношений и политологии Северного Арктического федерального университета им. М.В. Ломоносова Константин Зайков. «Выступление Мишустина своевременно и логично встраивается в концепцию развития СМП, потому что исторически Архангельский транспортный узел играл одну из ключевых ролей именно в снабжении грузами по Северному морскому пути со времен СССР и по настоящее время. Тем более что маршрут снабжения через Мурманск имеет определенные логистические ограничения», — утверждает эксперт. По словам Зайкова, развитие Архангельского транспортного узла важно в рамках противостояния с Западом. «С военно-стратегической точки зрения архангельский морской порт более защищен, в отличии, к сожалению, от Мурманского. Это позволяет избегать ряда рисков и угроз для логистических маршрутов Арктики. Особенно со стороны снабжения жизненно важными ресурсами для отдаленных населенных пунктов на СМП», — добавил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти РФ усиливают защиту Арктики. Для этого они развивают Архангельский транспортный узел: Архангельский порт более защищен, чем Мурманский, что важно в условиях санкций. Об этом URA.RU рассказал профессор, завкафедрой регионоведения, международных отношений и политологии САФУ им. Ломоносова Константин Зайков, комментируя совещание главы правительства РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами. По словам аналитика, развитие узла также поможет эффективнее снабжать отдаленные северные территории. Во вступительном слове Михаил Мишустин рассказал, что правительство продолжает системно развивать Северный морской путь (СМП). «Это важный транспортный коридор, который соединяет Владивосток и Архангельск, Азию и Европу. Причем располагается в российских территориальных водах и исключительной экономической зоне. Что позволяет владельцам грузов выбирать западное или восточное направление поставок в зависимости от их потребностей. Это особенно востребовано сейчас, когда логистические цепочки динамично перестраиваются, и имеет решающее значение для безопасности нашей страны», — подчеркнул глава правительства. По его словам, настоящее время подготовлена «дорожная карта» по усилению ключевого для Арктики Архангельского транспортного узла. Отмечается, что там предусмотрено обустройство глубоководного района и терминала для свинцово-цинкового концентрата, улучшение газо- и электроснабжения, расширение судоходных путей на реках Двине и Печоре и водных подходов к предприятиям, железных и автомобильных дорог. В том числе речь идет об обновлении и создании новых научных центров и профессиональных учебных заведений. «Бесперебойную навигацию обеспечат цифровизация судоходства и строительство дизельного ледокола нового проекта», — добавил Мишустин. Председатель правительства подчеркнул, что комплексный план развития Архангельского узла «укрепит транспортный каркас» в северо-западной части России. Мишустин выразил надежду, что до конца 2030-х годов перевозки через Архангельский порт утроятся. «Это позволит реализовать ряд крупных промышленных проектов, благодаря чему появятся новые рабочие места по всей стране на сотнях предприятий, которые будут задействованы в создании и эксплуатации новых перевалочных и производственных мощностей», — сказал премьер-министр. Правительство РФ развивает Архангельский транспортный узел для снабжения отдаленных территорий всем необходимым, а также для защиты российской Арктики, считает профессор, заведующий кафедры регионоведения, международных отношений и политологии Северного Арктического федерального университета им. М.В. Ломоносова Константин Зайков. «Выступление Мишустина своевременно и логично встраивается в концепцию развития СМП, потому что исторически Архангельский транспортный узел играл одну из ключевых ролей именно в снабжении грузами по Северному морскому пути со времен СССР и по настоящее время. Тем более что маршрут снабжения через Мурманск имеет определенные логистические ограничения», — утверждает эксперт. По словам Зайкова, развитие Архангельского транспортного узла важно в рамках противостояния с Западом. «С военно-стратегической точки зрения архангельский морской порт более защищен, в отличии, к сожалению, от Мурманского. Это позволяет избегать ряда рисков и угроз для логистических маршрутов Арктики. Особенно со стороны снабжения жизненно важными ресурсами для отдаленных населенных пунктов на СМП», — добавил он.