В Кремле допустили, что Молдавия продолжит покупать российский газ

02 октября 2023 в 15:15 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков допустил дальнейшее использование российского газа Молдавией Фото: Владимир Андреев © URA.RU Не исключено, что Молдавия продолжит использовать российский газ даже после того, как Кишинев прекратил закупать энергоресурс у «Газпрома». Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя недавние слова главы Минэнерго Молдовы Виктора Парликова. «Если правильно понимаю, продолжаются контакты между „Газпромом“ и Молдавией. Тем более у молдавской стороны есть долги. Этот диалог должен продолжаться. Второе — спотовый рынок очень переменчив. Сейчас можно купить газ, который в итоге по происхождению окажется российским. Не исключено, что это сделает Молдавия», — сказал Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Ранее Парликов сообщил, что молдавская сторона больше не будет закупать газ у России. По его словам, республика будет получать энергоресурс из альтернативных источников на европейском рынке, передает Life .

Не исключено, что Молдавия продолжит использовать российский газ даже после того, как Кишинев прекратил закупать энергоресурс у «Газпрома». Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя недавние слова главы Минэнерго Молдовы Виктора Парликова. «Если правильно понимаю, продолжаются контакты между „Газпромом“ и Молдавией. Тем более у молдавской стороны есть долги. Этот диалог должен продолжаться. Второе — спотовый рынок очень переменчив. Сейчас можно купить газ, который в итоге по происхождению окажется российским. Не исключено, что это сделает Молдавия», — сказал Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Ранее Парликов сообщил, что молдавская сторона больше не будет закупать газ у России. По его словам, республика будет получать энергоресурс из альтернативных источников на европейском рынке, передает Life.