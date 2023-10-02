В Кремле допустили, что Молдавия продолжит покупать российский газ

Не исключено, что Молдавия продолжит использовать российский газ даже после того, как Кишинев прекратил закупать энергоресурс у «Газпрома». Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя недавние слова главы Минэнерго Молдовы Виктора Парликова.
«Если правильно понимаю, продолжаются контакты между „Газпромом“ и Молдавией. Тем более у молдавской стороны есть долги. Этот диалог должен продолжаться. Второе — спотовый рынок очень переменчив. Сейчас можно купить газ, который в итоге по происхождению окажется российским. Не исключено, что это сделает Молдавия», — сказал Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Ранее Парликов сообщил, что молдавская сторона больше не будет закупать газ у России. По его словам, республика будет получать энергоресурс из альтернативных источников на европейском рынке, передает
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