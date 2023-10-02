В Пермском крае резко выросли цены на авто с пробегом

«Авито Авто»: автомобили с пробегом в Пермском крае подорожали на 35,7%

Продажи автомобилей с пробегом тоже выросли Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Пермском крае с июля по сентябрь 2023 года автомобили с пробегом подорожали на 35,7% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Об этом сообщают аналитики компании «Авито Авто».

«Эксперты „Авито Авто“ проанализировали динамику продаж автомобилей с пробегом в Пермском крае в III квартале 2023 года. По данным экспертов, в июле—сентябре текущего года средняя цена в регионе выросла на 35,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а средняя стоимость достигла 570 тысяч рублей», — сообщается в исследовании аналитиков.

Уточняется, что в третьем квартале 2023 года продажи автомобилей с пробегом выросли на 13%. Также аналитики назвали наиболее продаваемые модели. В ценовой категории дороже 3 млн рублей чаще всего пермяки выбирали Toyota Land Cruiser, Hyundai Santa Fe и Toyota Land Cruiser Prado. Среди автомобилей от 1,5 млн до 3 млн покупатели отдали предпочтение Hyundai Creta, Kia Sportage и Toyota Camry. Среди бюджетных моделей стоимостью до 1,5 млн лидером продаж стали Lada Granta, Lada Priora и Lada Kalina.

Ранее пермский автодилер рассказал, когда можно ожидать остановку роста цен на автомобили. В ближайшие два года стоимость увеличится еще на 20%.