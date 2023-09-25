Автодилер раскрыл, когда в Перми снизятся цены на автомобили

Пермский дилер Савиных: рост цен на автомобили прекратится в 2025 году

26 сентября 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

В ближайшие два года эксперты прогнозируют рост цен Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Снижение цен на автомобили в Перми произойдет не раньше 2025 года. По мнению автоэкспертов, в ближайшие два года стоимость машин увеличится минимум на 20%, но затем ситуация на авторынке изменится. Об этом URA.RU рассказала руководитель пермского центра «Альфа-Гарант» Елена Савиных. «Сейчас на российском рынке наблюдается дефицит автомобилей. В совокупности с волатильным курсом рубля цены на машины постепенно растут. Сменится данная тенденция только к 2025 году. Тогда рынок автомобилей с пробегом будет насыщен иномарками, привезенными при помощи параллельного импорта, и китайскими брендами. Соответственно, и на новые автомобили цены тоже снизятся», — рассказала Савиных корреспонденту агентства. Также, по мнению автоэксперта, на рост цен влияет увеличение ключевой ставки Центробанка, так как из-за нее повышается стоимость автокредитов. В 2024 году ставка по автокредитам может быть повышена на 3%. «Очевидно, что покупать автомобиль лучше сейчас, ведь в дальнейшем цены будут только расти. Это — текущая тенденция современного российского рынка», — отметила Савиных. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми взлетел спрос на иномарки с пробегом. Чаще всего стали продавать автомобили корейских и американских производителей.

Снижение цен на автомобили в Перми произойдет не раньше 2025 года. По мнению автоэкспертов, в ближайшие два года стоимость машин увеличится минимум на 20%, но затем ситуация на авторынке изменится. Об этом URA.RU рассказала руководитель пермского центра «Альфа-Гарант» Елена Савиных. «Сейчас на российском рынке наблюдается дефицит автомобилей. В совокупности с волатильным курсом рубля цены на машины постепенно растут. Сменится данная тенденция только к 2025 году. Тогда рынок автомобилей с пробегом будет насыщен иномарками, привезенными при помощи параллельного импорта, и китайскими брендами. Соответственно, и на новые автомобили цены тоже снизятся», — рассказала Савиных корреспонденту агентства. Также, по мнению автоэксперта, на рост цен влияет увеличение ключевой ставки Центробанка, так как из-за нее повышается стоимость автокредитов. В 2024 году ставка по автокредитам может быть повышена на 3%. «Очевидно, что покупать автомобиль лучше сейчас, ведь в дальнейшем цены будут только расти. Это — текущая тенденция современного российского рынка», — отметила Савиных. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми взлетел спрос на иномарки с пробегом. Чаще всего стали продавать автомобили корейских и американских производителей.