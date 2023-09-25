Автодилер раскрыл, когда в Перми снизятся цены на автомобили

Снижение цен на автомобили в Перми произойдет не раньше 2025 года. По мнению автоэкспертов, в ближайшие два года стоимость машин увеличится минимум на 20%, но затем ситуация на авторынке изменится. Об этом URA.RU рассказала руководитель пермского центра «Альфа-Гарант» Елена Савиных.
«Сейчас на российском рынке наблюдается дефицит автомобилей. В совокупности с волатильным курсом рубля цены на машины постепенно растут. Сменится данная тенденция только к 2025 году. Тогда рынок автомобилей с пробегом будет насыщен иномарками, привезенными при помощи параллельного импорта, и китайскими брендами. Соответственно, и на новые автомобили цены тоже снизятся», — рассказала Савиных корреспонденту агентства.
Также, по мнению автоэксперта, на рост цен влияет увеличение ключевой ставки Центробанка, так как из-за нее повышается стоимость автокредитов. В 2024 году ставка по автокредитам может быть повышена на 3%. «Очевидно, что покупать автомобиль лучше сейчас, ведь в дальнейшем цены будут только расти. Это — текущая тенденция современного российского рынка», — отметила Савиных.
Ранее URA.RU рассказало, что в Перми взлетел спрос на иномарки с пробегом. Чаще всего стали продавать автомобили корейских и американских производителей.
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