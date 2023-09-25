25 сентября 2023

Автодилер раскрыл, когда в Перми снизятся цены на автомобили

Пермский дилер Савиных: рост цен на автомобили прекратится в 2025 году
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Автосалон EXEED. Екатеринбург, иномарка, колесо автомобиля, автомобиль, китайский автопром, автосалон exeed, шины континенталь, шины continental, кроссовер
В ближайшие два года эксперты прогнозируют рост цен Фото:

Снижение цен на автомобили в Перми произойдет не раньше 2025 года. По мнению автоэкспертов, в ближайшие два года стоимость машин увеличится минимум на 20%, но затем ситуация на авторынке изменится. Об этом URA.RU рассказала руководитель пермского центра «Альфа-Гарант» Елена Савиных.

«Сейчас на российском рынке наблюдается дефицит автомобилей. В совокупности с волатильным курсом рубля цены на машины постепенно растут. Сменится данная тенденция только к 2025 году. Тогда рынок автомобилей с пробегом будет насыщен иномарками, привезенными при помощи параллельного импорта, и китайскими брендами. Соответственно, и на новые автомобили цены тоже снизятся», — рассказала Савиных корреспонденту агентства.

Также, по мнению автоэксперта, на рост цен влияет увеличение ключевой ставки Центробанка, так как из-за нее повышается стоимость автокредитов. В 2024 году ставка по автокредитам может быть повышена на 3%. «Очевидно, что покупать автомобиль лучше сейчас, ведь в дальнейшем цены будут только расти. Это — текущая тенденция современного российского рынка», — отметила Савиных.

Ранее URA.RU рассказало, что в Перми взлетел спрос на иномарки с пробегом. Чаще всего стали продавать автомобили корейских и американских производителей.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Снижение цен на автомобили в Перми произойдет не раньше 2025 года. По мнению автоэкспертов, в ближайшие два года стоимость машин увеличится минимум на 20%, но затем ситуация на авторынке изменится. Об этом URA.RU рассказала руководитель пермского центра «Альфа-Гарант» Елена Савиных. «Сейчас на российском рынке наблюдается дефицит автомобилей. В совокупности с волатильным курсом рубля цены на машины постепенно растут. Сменится данная тенденция только к 2025 году. Тогда рынок автомобилей с пробегом будет насыщен иномарками, привезенными при помощи параллельного импорта, и китайскими брендами. Соответственно, и на новые автомобили цены тоже снизятся», — рассказала Савиных корреспонденту агентства. Также, по мнению автоэксперта, на рост цен влияет увеличение ключевой ставки Центробанка, так как из-за нее повышается стоимость автокредитов. В 2024 году ставка по автокредитам может быть повышена на 3%. «Очевидно, что покупать автомобиль лучше сейчас, ведь в дальнейшем цены будут только расти. Это — текущая тенденция современного российского рынка», — отметила Савиных. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми взлетел спрос на иномарки с пробегом. Чаще всего стали продавать автомобили корейских и американских производителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...