«Роснефть» останется без тюменских полимеров. Скрин

В Тюмени банкротят поставщика полимеров и реагентов для нужд «Роснефти»

02 октября 2023 в 17:11 Размер текста - 17 +

Компания «Геотерм» задерживает платежи и не способна рассчитаться с долгами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Тюменский поставщик, который снабжал дочерние предприятия «Роснефти», ответит перед налоговой инспекцией за долги. О том, что в адрес ООО НПФ «Геотерм» выдвинут иск о банкротстве, сообщает электронная картотека арбитражных дел. «Иск №А70-20327/2023, истец — межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области. Ответчик — ООО научно-производственная фирма „Геотерм“, зарегистрированная в г. Тюмени. Сумма иска неизвестна, документ зарегистрирован в системе электронного правосудия», — говорится в сообщении. По данным СБИС, «Геотерм» имеет всего несколько исполненных контрактов, однако заказчиками во всех случаях выступали дочерние предприятия «Роснефти». Тюменская фирма поставляла необходимые для добычи углеводородов реагенты и полимеры московской ООО «РН-Сервис», ООО «Ставропольнефтегаз» и ямальской компании «Пурнефтегаз». На данный момент у «Геотерма» арестованы банковские счета, нулевая рентабельность, а риск задержки платежей достиг 100%. Ранее URA.RU рассказало о банкротстве тюменского поставщика сразу нескольких промышленных гигантов России. Фискалов разозлил партнер «Газпрома», «Россетей» и «Транснефти».

Тюменский поставщик, который снабжал дочерние предприятия «Роснефти», ответит перед налоговой инспекцией за долги. О том, что в адрес ООО НПФ «Геотерм» выдвинут иск о банкротстве, сообщает электронная картотека арбитражных дел. «Иск №А70-20327/2023, истец — межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области. Ответчик — ООО научно-производственная фирма „Геотерм“, зарегистрированная в г. Тюмени. Сумма иска неизвестна, документ зарегистрирован в системе электронного правосудия», — говорится в сообщении. По данным СБИС, «Геотерм» имеет всего несколько исполненных контрактов, однако заказчиками во всех случаях выступали дочерние предприятия «Роснефти». Тюменская фирма поставляла необходимые для добычи углеводородов реагенты и полимеры московской ООО «РН-Сервис», ООО «Ставропольнефтегаз» и ямальской компании «Пурнефтегаз». На данный момент у «Геотерма» арестованы банковские счета, нулевая рентабельность, а риск задержки платежей достиг 100%. Ранее URA.RU рассказало о банкротстве тюменского поставщика сразу нескольких промышленных гигантов России. Фискалов разозлил партнер «Газпрома», «Россетей» и «Транснефти».