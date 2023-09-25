Тюменский поставщик «Россетей», «Газпрома» и «Транснефти» задолжал бюджету и кредиторам. Скрин

Тюменская налоговая банкротит поставщика спецтехники промышленным гигантам РФ

26 сентября 2023 в 05:20 Размер текста - 17 +

Компания поставляла заказчикам буровые установки и другую промышленную спецтехнику Фото: Георгий Бергал © URA.RU Тюменская компания, занимавшаяся поставками спецтехники промышленным гигантам России, рискует стать банкротом из-за просрочки бюджетных платежей. О претензиях налоговой службы в адрес ООО «ОЗГТ» сообщает электронная картотека арбитражных дел. «Дело №А70-20132/2023, истец — межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области. Ответчик — ООО „ОЗГТ“, тип иска — банкротный. Сумма иска не оглашается, дело зарегистрировано в системе электронного правосудия», — говорится на портале. По данным СБИС, ООО «ОЗГТ» занимается поставками и ремонтом спецтехники с 2011 года. За это время среди заказчиков компании отметились АО «Транснефть — Сибирь», ПАО «Россети», ООО «Газпром Проектирование» и Югорский лесопромышленный холдинг. В настоящий момент счета компании арестованы, сообщает СБИС. По данным этой системы, компания накопила долгов на 18,1 млн рублей и имеет 100% риск задержки платежей, а обязательства в балансе предприятия превышают 1200%. Ранее URA.RU рассказало еще об одном тюменском подрядчике ПАО «Россети», который оказался на грани банкротства. В долговую яму попала компания, занимавшаяся технологическим подключением объектов энергетики.

Тюменская компания, занимавшаяся поставками спецтехники промышленным гигантам России, рискует стать банкротом из-за просрочки бюджетных платежей. О претензиях налоговой службы в адрес ООО «ОЗГТ» сообщает электронная картотека арбитражных дел. «Дело №А70-20132/2023, истец — межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области. Ответчик — ООО „ОЗГТ“, тип иска — банкротный. Сумма иска не оглашается, дело зарегистрировано в системе электронного правосудия», — говорится на портале. По данным СБИС, ООО «ОЗГТ» занимается поставками и ремонтом спецтехники с 2011 года. За это время среди заказчиков компании отметились АО «Транснефть — Сибирь», ПАО «Россети», ООО «Газпром Проектирование» и Югорский лесопромышленный холдинг. В настоящий момент счета компании арестованы, сообщает СБИС. По данным этой системы, компания накопила долгов на 18,1 млн рублей и имеет 100% риск задержки платежей, а обязательства в балансе предприятия превышают 1200%. Ранее URA.RU рассказало еще об одном тюменском подрядчике ПАО «Россети», который оказался на грани банкротства. В долговую яму попала компания, занимавшаяся технологическим подключением объектов энергетики.