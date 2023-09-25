Тюменская компания, занимавшаяся поставками спецтехники промышленным гигантам России, рискует стать банкротом из-за просрочки бюджетных платежей. О претензиях налоговой службы в адрес ООО «ОЗГТ» сообщает электронная картотека арбитражных дел.
«Дело №А70-20132/2023, истец — межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области. Ответчик — ООО „ОЗГТ“, тип иска — банкротный. Сумма иска не оглашается, дело зарегистрировано в системе электронного правосудия», — говорится на портале.
По данным СБИС, ООО «ОЗГТ» занимается поставками и ремонтом спецтехники с 2011 года. За это время среди заказчиков компании отметились АО «Транснефть — Сибирь», ПАО «Россети», ООО «Газпром Проектирование» и Югорский лесопромышленный холдинг. В настоящий момент счета компании арестованы, сообщает СБИС. По данным этой системы, компания накопила долгов на 18,1 млн рублей и имеет 100% риск задержки платежей, а обязательства в балансе предприятия превышают 1200%.
Ранее URA.RU рассказало еще об одном тюменском подрядчике ПАО «Россети», который оказался на грани банкротства. В долговую яму попала компания, занимавшаяся технологическим подключением объектов энергетики.
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