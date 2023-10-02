Курганскую колонию оштрафовали после травмы зека, полученную на станке

В колонии Кургана осужденный получил травму при распиле дров Фото: Анна Майорова © URA.RU

Администрацию ИК-1 УФСИН по Курганской области оштрафовали на 50 тысяч рублей. Наказание назначили за нарушение требований к условиям труда, которые привели к рваной ране руки, полученной осужденным на станке. Информация размещена в системе ГАС «Правосудие».

«ФКУ ИК-1 УФСИН России по Курганской области <…> признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 5.27.1 КоАП с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей», — сообщается в материалах дела. Вину администрации выявили после рассмотрения трудовой инспекцией случая с травмой руки у осужденного.

Мужчина получил рваную рану правого предплечья. Осужденный работал в литейном цехе и плавил металл в печи. Чтобы прибавить тепла, он решил добавить дров и распилить их на станке. «Во время работы осужденный допустил попадание правой руки под движущиеся детали станка, в результате чего получил травму в виде рваной раны правового предплечья с повреждением мышц и разгибателей кисти», — выяснил суд.

ИК-1 подала апелляцию на решение и просила заменить штраф предупреждением. В жалобе указывалось, что осужденный проходил инструкцию по технике безопасности, имел необходимую спецодежду и защиту. По мнению тюремщиков, в травме пострадавший был виноват сам. К тому же, трудоспособность он не утратил.

Суд отказал в апелляции. «Учреждение не обеспечило контроль за соблюдением безопасных условий труда вышеуказанного лица», — говорится в решении. Осужденного нельзя было допускать к деревообрабатывающему станку, потому что он не проходил необходимый инструктаж.

Ранее URA.RU сообщало, что в курганской ИК-2 нашли осужденного, совершившего суицид. После инцидента в колонии прошли многочисленные проверки.