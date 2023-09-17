В курганской колонии произошел второй за месяц случай суицида. Инсайд

18 сентября 2023 в 10:05 Размер текста - 17 +

В курганской ИК-2 зек совершил суицид Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В курганской колонии №2 осужденный, переведенный в штрафной изолятор (ШИЗО), покончил жизнь самоубийством. Об этом URA.RU рассказали источники из числа отбывших наказание граждан. Инцидент стал вторым за месяц, произошедшем в той же колонии. «В колонии села Просвет (Курганская область) ЧП: в ШИЗО нашли мертвым местного авторитета», — сообщил источник. Это произошло после его перевода в штрафной изолятор. По версии собеседников, колония нарушила определенные договоренности. Якобы зек долгое время находился в ШИЗО, а затем его перевели в общий барак, чтобы навести там порядок. После выполнения задания он надеялся подать на УДО, но осужденного снова поместили в изолятор. Редакция URA.RU обратилась за комментариями в УФСИН и следственное управление СКР региона. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в курганской колонии покончил жизнь самоубийством сотрудник охраны. Тело погибшего было обнаружено на территории режимного объекта.

В курганской колонии №2 осужденный, переведенный в штрафной изолятор (ШИЗО), покончил жизнь самоубийством. Об этом URA.RU рассказали источники из числа отбывших наказание граждан. Инцидент стал вторым за месяц, произошедшем в той же колонии. «В колонии села Просвет (Курганская область) ЧП: в ШИЗО нашли мертвым местного авторитета», — сообщил источник. Это произошло после его перевода в штрафной изолятор. По версии собеседников, колония нарушила определенные договоренности. Якобы зек долгое время находился в ШИЗО, а затем его перевели в общий барак, чтобы навести там порядок. После выполнения задания он надеялся подать на УДО, но осужденного снова поместили в изолятор. Редакция URA.RU обратилась за комментариями в УФСИН и следственное управление СКР региона. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в курганской колонии покончил жизнь самоубийством сотрудник охраны. Тело погибшего было обнаружено на территории режимного объекта.