17 сентября 2023
16 сентября 2023

В курганской колонии произошел второй за месяц случай суицида. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, сизо, колючая проволока, тюрьма
В курганской ИК-2 зек совершил суицид Фото:

В курганской колонии №2 осужденный, переведенный в штрафной изолятор (ШИЗО), покончил жизнь самоубийством. Об этом URA.RU рассказали источники из числа отбывших наказание граждан. Инцидент стал вторым за месяц, произошедшем в той же колонии.

«В колонии села Просвет (Курганская область) ЧП: в ШИЗО нашли мертвым местного авторитета», — сообщил источник. Это произошло после его перевода в штрафной изолятор.

По версии собеседников, колония нарушила определенные договоренности. Якобы зек долгое время находился в ШИЗО, а затем его перевели в общий барак, чтобы навести там порядок. После выполнения задания он надеялся подать на УДО, но осужденного снова поместили в изолятор.

Редакция URA.RU обратилась за комментариями в УФСИН и следственное управление СКР региона. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в курганской колонии покончил жизнь самоубийством сотрудник охраны. Тело погибшего было обнаружено на территории режимного объекта.

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В курганской колонии №2 осужденный, переведенный в штрафной изолятор (ШИЗО), покончил жизнь самоубийством. Об этом URA.RU рассказали источники из числа отбывших наказание граждан. Инцидент стал вторым за месяц, произошедшем в той же колонии. «В колонии села Просвет (Курганская область) ЧП: в ШИЗО нашли мертвым местного авторитета», — сообщил источник. Это произошло после его перевода в штрафной изолятор. По версии собеседников, колония нарушила определенные договоренности. Якобы зек долгое время находился в ШИЗО, а затем его перевели в общий барак, чтобы навести там порядок. После выполнения задания он надеялся подать на УДО, но осужденного снова поместили в изолятор. Редакция URA.RU обратилась за комментариями в УФСИН и следственное управление СКР региона. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в курганской колонии покончил жизнь самоубийством сотрудник охраны. Тело погибшего было обнаружено на территории режимного объекта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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