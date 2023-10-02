«Аэрофлот» с двух попыток не смог отвезти туристов из Москвы в Анталью

Авиакомпания «Аэрофлот» дважды не смогла организовать перелет 400 пассажиров из Москвы в Анталью (Турция). Оба раза полет был прерван из-за неисправности самолета. Об этом сообщает Shot.
«Аэрофлот» с двух попыток не смог доставить около 400 пассажиров из Москвы в Анталью. Первый борт экстренно вернули в аэропорт вылета из-за проблем с двигателем, второй самолет также оказался неисправен», — передают авторы канала.
Они отмечают, что во второй раз пассажиры ждали более полутора часа в самолете, но так и не смогли взлететь. До этого первый самолет вернули в аэропорт Шереметьево через 40 минут после вылета. По итогу туристы смогли приземлиться в турецком городе только на следующий день.
URA.RU направило запрос в пресс-службу «Аэрофлота» с целью уточнения информации. Ответ ожидается.
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