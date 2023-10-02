Верховный суд США не запретил Трампу баллотироваться в президенты

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Дональд Трамп. stock, stock, Дональд Трамп
Дональду Трампу не будут запрещать участвовать в выборах Фото:

Верховный суд США не будет оспаривать право экс-президента США Дональда Трампа на участие в президентской гонке в 2024 году. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Верховный суд заявил, что не будет рассматривать долгосрочное оспаривание права Дональда Трампа баллотироваться на пост президента», — передает американский телеканал. Трампа обвиняли в штурме Капитолия.

Всего бывшему американскому лидеру предъявлено 37 уголовных обвинений по четырем уголовным делам. Его арестовали 25 августа. Суд признал Дональда Трампа виновным в мошенничестве, сообщает «Царьград». Сам экс-глава подчеркнул, что уголовные дела против него являются мошенническими. Он выразил уверенность в своей невиновности. Президент РФ Владимир Путин отреагировал на преследование Трампа и заявил о гнилой судебной системе в США, передает телеканал 360.

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Верховный суд США не будет оспаривать право экс-президента США Дональда Трампа на участие в президентской гонке в 2024 году. Об этом сообщает телеканал CNN. «Верховный суд заявил, что не будет рассматривать долгосрочное оспаривание права Дональда Трампа баллотироваться на пост президента», — передает американский телеканал. Трампа обвиняли в штурме Капитолия. Всего бывшему американскому лидеру предъявлено 37 уголовных обвинений по четырем уголовным делам. Его арестовали 25 августа. Суд признал Дональда Трампа виновным в мошенничестве, сообщает «Царьград». Сам экс-глава подчеркнул, что уголовные дела против него являются мошенническими. Он выразил уверенность в своей невиновности. Президент РФ Владимир Путин отреагировал на преследование Трампа и заявил о гнилой судебной системе в США, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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