Верховный суд США не запретил Трампу баллотироваться в президенты

02 октября 2023 в 21:18 Размер текста - 17 +

Дональду Трампу не будут запрещать участвовать в выборах Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian Верховный суд США не будет оспаривать право экс-президента США Дональда Трампа на участие в президентской гонке в 2024 году. Об этом сообщает телеканал CNN. «Верховный суд заявил, что не будет рассматривать долгосрочное оспаривание права Дональда Трампа баллотироваться на пост президента», — передает американский телеканал. Трампа обвиняли в штурме Капитолия. Всего бывшему американскому лидеру предъявлено 37 уголовных обвинений по четырем уголовным делам. Его арестовали 25 августа. Суд признал Дональда Трампа виновным в мошенничестве, сообщает «Царьград». Сам экс-глава подчеркнул, что уголовные дела против него являются мошенническими. Он выразил уверенность в своей невиновности. Президент РФ Владимир Путин отреагировал на преследование Трампа и заявил о гнилой судебной системе в США, передает телеканал 360.

Верховный суд США не будет оспаривать право экс-президента США Дональда Трампа на участие в президентской гонке в 2024 году. Об этом сообщает телеканал CNN. «Верховный суд заявил, что не будет рассматривать долгосрочное оспаривание права Дональда Трампа баллотироваться на пост президента», — передает американский телеканал. Трампа обвиняли в штурме Капитолия. Всего бывшему американскому лидеру предъявлено 37 уголовных обвинений по четырем уголовным делам. Его арестовали 25 августа. Суд признал Дональда Трампа виновным в мошенничестве, сообщает «Царьград». Сам экс-глава подчеркнул, что уголовные дела против него являются мошенническими. Он выразил уверенность в своей невиновности. Президент РФ Владимир Путин отреагировал на преследование Трампа и заявил о гнилой судебной системе в США, передает телеканал 360.