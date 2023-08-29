Трамп выразил уверенность в собственной безнаказанности

Дональд Трамп считает, что уголовные дела против него мошеннические
новость из сюжетаДело экс-президента США Дональда Трампа
Бывший президент США Дональд Трамп не боится оказаться за решеткой и считает, что уголовные дела против него мошеннические. Об этом Трамп заявил в интервью американскому радиоведущему Гленну Беку.
«Я не думаю, что это [попадание за решетку] случится. Каждое дело — мошенническое», — заявил Дональд Трамп.
Ранее бывший президент США сдался в тюрьме Атланте, его отправили под арест и отпустили под залог. Трампа обвиняют в подрывной деятельности на выборах 2020 года. Суммарно на экс-президента США предъявлено 37 уголовных обвинений. В частности, штурм Капитолия в 2021 году и незаконное хранение секретных документов.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.