Трамп выразил уверенность в собственной безнаказанности

30 августа 2023 в 01:01 Размер текста - 17 +

Дональд Трамп считает, что уголовные дела против него мошеннические Фото: wikimedia.org/Gage Skidmore новость из сюжета Дело экс-президента США Дональда Трампа Бывший президент США Дональд Трамп не боится оказаться за решеткой и считает, что уголовные дела против него мошеннические. Об этом Трамп заявил в интервью американскому радиоведущему Гленну Беку. «Я не думаю, что это [попадание за решетку] случится. Каждое дело — мошенническое», — заявил Дональд Трамп. Ранее бывший президент США сдался в тюрьме Атланте, его отправили под арест и отпустили под залог. Трампа обвиняют в подрывной деятельности на выборах 2020 года. Суммарно на экс-президента США предъявлено 37 уголовных обвинений. В частности, штурм Капитолия в 2021 году и незаконное хранение секретных документов.

Бывший президент США Дональд Трамп не боится оказаться за решеткой и считает, что уголовные дела против него мошеннические. Об этом Трамп заявил в интервью американскому радиоведущему Гленну Беку. «Я не думаю, что это [попадание за решетку] случится. Каждое дело — мошенническое», — заявил Дональд Трамп. Ранее бывший президент США сдался в тюрьме Атланте, его отправили под арест и отпустили под залог. Трампа обвиняют в подрывной деятельности на выборах 2020 года. Суммарно на экс-президента США предъявлено 37 уголовных обвинений. В частности, штурм Капитолия в 2021 году и незаконное хранение секретных документов.