29 августа 2023

Трамп выразил уверенность в собственной безнаказанности

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Дональд Трамп, трамп дональд
Дональд Трамп считает, что уголовные дела против него мошеннические Фото:
новость из сюжета
Дело экс-президента США Дональда Трампа

Бывший президент США Дональд Трамп не боится оказаться за решеткой и считает, что уголовные дела против него мошеннические. Об этом Трамп заявил в интервью американскому радиоведущему Гленну Беку.

«Я не думаю, что это [попадание за решетку] случится. Каждое дело — мошенническое», — заявил Дональд Трамп.

Ранее бывший президент США сдался в тюрьме Атланте, его отправили под арест и отпустили под залог. Трампа обвиняют в подрывной деятельности на выборах 2020 года. Суммарно на экс-президента США предъявлено 37 уголовных обвинений. В частности, штурм Капитолия в 2021 году и незаконное хранение секретных документов.

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Бывший президент США Дональд Трамп не боится оказаться за решеткой и считает, что уголовные дела против него мошеннические. Об этом Трамп заявил в интервью американскому радиоведущему Гленну Беку. «Я не думаю, что это [попадание за решетку] случится. Каждое дело — мошенническое», — заявил Дональд Трамп. Ранее бывший президент США сдался в тюрьме Атланте, его отправили под арест и отпустили под залог. Трампа обвиняют в подрывной деятельности на выборах 2020 года. Суммарно на экс-президента США предъявлено 37 уголовных обвинений. В частности, штурм Капитолия в 2021 году и незаконное хранение секретных документов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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