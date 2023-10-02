Курс доллара поднялся выше 100 рублей

Доллар продолжает расти на протяжении последней недели
Курс доллара превысил 100 рублей впервые с 14 августа. Такими данными делится Мосбиржа.
Доллар продолжает расти — за последнюю неделю его стоимость увеличилась на два рубля. Министр экономического развития РФ Максим Решетников прогнозировал, что к концу 2023 года доллар будет стоить 94 рубля.
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