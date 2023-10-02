Курс доллара поднялся выше 100 рублей

03 октября 2023 в 09:06 Размер текста - 17 +

Доллар продолжает расти на протяжении последней недели Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курс доллара превысил 100 рублей впервые с 14 августа. Такими данными делится Мосбиржа. Доллар продолжает расти — за последнюю неделю его стоимость увеличилась на два рубля. Министр экономического развития РФ Максим Решетников прогнозировал, что к концу 2023 года доллар будет стоить 94 рубля.

Курс доллара превысил 100 рублей впервые с 14 августа. Такими данными делится Мосбиржа. Доллар продолжает расти — за последнюю неделю его стоимость увеличилась на два рубля. Министр экономического развития РФ Максим Решетников прогнозировал, что к концу 2023 года доллар будет стоить 94 рубля.