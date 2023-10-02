02 октября 2023

Курс доллара поднялся выше 100 рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Доллары. Курган, валюта, купюра, доллары, курс доллара, доллар
Доллар продолжает расти на протяжении последней недели Фото:

Курс доллара превысил 100 рублей впервые с 14 августа. Такими данными делится Мосбиржа.

Доллар продолжает расти — за последнюю неделю его стоимость увеличилась на два рубля. Министр экономического развития РФ Максим Решетников прогнозировал, что к концу 2023 года доллар будет стоить 94 рубля.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Курс доллара превысил 100 рублей впервые с 14 августа. Такими данными делится Мосбиржа. Доллар продолжает расти — за последнюю неделю его стоимость увеличилась на два рубля. Министр экономического развития РФ Максим Решетников прогнозировал, что к концу 2023 года доллар будет стоить 94 рубля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...